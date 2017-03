Nhóm cướp lộ diện vì… thích diễn hài

Mấy ngày qua, tại Cà Mau xôn xao một vụ cướp táo bạo tại nhà ông Bào Anh Tú (xã Hòa Thành, TP Cà Mau). Trong vòng tám giờ đồng hồ, Công an TP Cà Mau đã nhanh chóng phá án.

Kẻ cướp tự thú

Nhà ông Sáu Tú nằm sâu trong vùng nuôi tôm của xã Hòa Thành, cách trung tâm TP Cà Mau khoảng 8 km theo đường chim bay. Vào rạng sáng 21-3, trong lúc ông bà Sáu và đứa con gái út 20 tuổi đang ngủ vùi thì một băng cướp đột nhập từ cửa sau. Ba kẻ cướp dùng dao, roi điện khống chế trói vợ chồng ông Tú và con gái ông (Bào Thị Nhung) trước khi ra tay.

Khống chế xong, nhóm cướp bật đèn vơ vét tiền, vàng. Bà Trần Bích Ngân (vợ ông Tú) kể: “Tôi nhìn thấy một thằng mập. Đồng bọn nó nói: “Bả nhìn thấy mày kìa”. Lập tức nó lột cái áo gối tưởng trùm đầu tôi, ai dè nó trùm lên đầu nó. Tụi nó làm giống hề lắm!”.

Trước khi lột vàng vòng trên người bà Ngân, một kẻ cướp ngáp ngắn ngáp dài, nói: “Con ở Sài Gòn xuống, vừa nghiện ma túy vừa bị si Da, không sống được bao lâu nữa. Má thông cảm cho con lột ít đồ xài, cho bớt khổ”. Khi lột đến chiếc nhẫn vàng, kẻ cướp nói với “đại ca” trong nhóm: “Ngón tay bả sưng vù, thôi bỏ chiếc nhẫn này đi”. Đối tượng cầm đầu trả lời: “Cắt bỏ ngón tay, lấy chiếc nhẫn” nhưng đàn em này không chịu, bảo vàng nhiều rồi, chia ra mỗi thằng được cả cây vàng, đủ rồi.

Đông, Thống, Lil (từ trái sang)-ba nghi can cướp tài sản bị bắt giữ.





Nhà ông Sáu Tú nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: TV

Phát hiện “con mồi” tại tiệc cưới

Khi nhóm cướp bỏ đi, con gái ông Tú tự cởi trói và giải cứu cho cha mẹ. Nghe tin báo, Công an TP Cà Mau đến hiện trường lúc hơn 2 giờ ngày 21-3.

Một điều tra viên kể: “Hiện trường để lại một cái áo dính máu nghi của bọn cướp và những dấu chân khi chúng lội qua con kênh vào nhà ông Sáu Tú. Cũng nhờ những lời diễn kịch của chúng khi thực hiện vụ cướp mà nạn nhân ghi nhận, dựa vào đây chúng tôi phá án nhanh”. Đến 10 giờ 30 cùng ngày (khoảng tám giờ đồng hồ kể từ khi được báo án), công an đã tóm được một nghi can. Từ nghi can này công an lần ra tiếp năm nghi can khác (toàn là người địa phương) gồm: Nguyễn Truyền Thống (nghi can chủ mưu), Nguyễn Minh Đông, Trương Hoàng Lil. Riêng hai nghi can còn lại là Tài và Tý (cùng ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) đã bỏ trốn, đang bị công an truy bắt.

Theo lời khai ban đầu, trong một lần đi đám cưới ở địa phương, Thống phát hiện bà Ngân - vợ ông Tú có đeo nhiều vàng trên người. Nay gặp phải lúc túng tiền, Thống rủ đồng bọn thực hiện vụ cướp. Cả bọn đã mua dao, băng keo và một cây roi điện của Thống, lên kế hoạch cướp nhà ông Sáu Tú. Vào đêm 20-3, cả bọn đã thực hiện thành công vụ cướp như kể trên.

Lời khai bước đầu phù hợp với hiện trường như một người trong nhóm cướp bị vợ ông Sáu Tú cắn chảy máu tay, phải dùng cái áo cũ chùi máu rồi vứt qua cửa sau. Còn ông Sáu Tú và vợ ông bị chích roi nhiều lần. Số vàng cướp được hơn 1,3 lượng được chia ra bán ở hai tiệm vàng. Hiện công an đã thu hồi gần đủ tang vật, đồng thời tiến hành thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

TRẦN VŨ