Thuốc lá lậu được giấu tại nhiều vị trí

Theo đó, trưa cùng ngày, tại khu vực đường tránh nam hầm Hải Vân, lực lượng công an đã yêu cầu dừng xe tải 43C-045.09 (lái xe là Vũ Đình Nhừ, trú xã Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương) để kiểm tra. Qua đó phát hiện 12 kiện hàng chứa thuốc lá lậu được bao bọc bằng túi nylon. Hầu hết số thuốc lá này hiệu Jet, được vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Số hàng được cất giấu tinh vi ở nhiều vị trí trong xe như tại thùng chứa hàng dưới gầm xe, khoang phía sau xe, trong cabin…

Trước đó, ngày 1-8, Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển hơn 12.000 gói thuốc lá lậu từ Quảng Trị vào Bình Định tiêu thụ sang cơ quan công an để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đây là số hàng được vận chuyển trên xe tải 51C-235.72, xe do tài xế Nguyễn Thúy Hòa (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển.

L.THỦY