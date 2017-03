Truy tìm nhóm người xưng 'người nhà bệnh nhân' đánh dã man một y sĩ

Khoảng 22 giờ đêm 5-10, Phòng trực thuộc Khoa khám chữa bệnh, BV Đa khoa huyện Quế Phong tiếp nhận một bệnh nhân nam bị tai nạn đưa vào cấp cứu. Trong khi nhóm y, bác sỹ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân nam trên thì anh Quyết lấy thông tin để làm thủ tục hồ sơ nhập viện.

Y sĩ y sĩ Phan Văn Quyết đang cấp cứu, điều trị tại khoa Phẩu thuật Thần kinh-Cột sống, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Anh Quyết đang hỏi họ tên, quê quán, thời gian bị tai nạn của bệnh nhân nam thì thanh niên tên Cường (ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An) nói “Tao người nhà đây, hỏi gì mà hỏi nhiều thế?” rồi một thanh niên nhảy lên bàn làm việc, đá vào mắt anh Quyết. Chưa dừng lại ở đó nhóm 5 đến 6 người lao vào đánh “hội đồng” anh Quyết khiến anh ngã xuống nền nhà. Các y tá, cán bộ xét nghiệm hoảng sợ và lo sợ bị đánh phải chạy ra ngoài kêu cứu.

Anh Quyết gắng vùng dậy ôm mặt chạy vào phòng cạnh bên và chốt cửa lại xong thì anh ngất xỉu trong phòng. Khi bảo vệ bệnh viện và Công an huyện Quế Phong có mặt thì nhóm người trên mới ngừng đe dọa và bỏ đi.

BS Lang Văn Thái, Giám đốc BV Đa khoa Quế Phong cho biết: “Sau khi sơ cứu, do anh Quyết bị đánh quá nặng nên bệnh viện đã đưa anh lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, 2 mắt bị thâm bầm, tụ máu; 2 cánh tay, khuỷu tay bị sưng nề; xương quay tay trái bị rạn. Bệnh viện đã đề nghị công an sớm tìm ra các đối tượng đánh anh Quyết dã man”.

Hiện anh Quyết có dấu hiệu bị buồn nôn, nên các BS khoa Phẩu thuật Thần kinh-Cột sống, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang chẩn đoán và theo dõi tình trạng xem anh có bị chấn thương sọ não không.