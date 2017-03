Hàn Quốc: Xô xát tại nhà hàng, một lao động Việt Nam tử vong

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 10 phút đến 22 giờ tại một nhà hàng của người Việt tại phường Okyo-dong, quận Chung-ku, thành phố Ulsan, trong đó một lao động Việt Nam 27 tuổi đã bị hành hung bằng hung khí.Người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.Cảnh sát đã bắt giữ ba người Việt khác tham gia vụ xô xát trên, trong đó có một người 28 tuổi.Cảnh sát địa phương đang tiến hành phân tích hình ảnh trong camera giám sát của nhà hàng này và tiếp tục truy bắt một người Việt còn lại tham gia vụ xô xát hiện đang bỏ trốn.Kết luận sơ bộ cảnh sát địa phương cho rằng nguyên nhân xảy ra xô xát là do mâu thuẫn liên quan đến “bạn gái.”Thông qua cộng đồng người Việt tại Ulsan, được biết nạn nhân tử vong là anh Đỗ Văn Thành, quê Nghệ An. Em trai anh Thành, hiện cũng đang lao động tại thành phố Ulsan, đã xác nhận vụ việc trên và cho biết đang ở bệnh viện để lo các thủ tục hậu sự.

Trong khi đó, một nguồn tin trong cộng đồng người Việt tại tỉnh Kyongnam cho biết cùng ngày đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại khiến một lao động người Việt tử vong.



Theo Vietnam+

Theo nguồn tin này, lao động người Việt điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu và đã xảy ra vụ tai nạn trên.Bản tin sáng ngày 22/2 của Kênh truyền hình YTN cũng đã ghi nhận vụ tai nạn này và cho biết người điều khiển xe máy đã tử vong, tuy nhiên không nói rõ người bị nạn quốc tịch nước nào.Trong khi đó, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đêm 20/2 một cô dâu người Việt tại quận Chinhe, thành phố Changwon, tỉnh Kyeongnam (phía Nam Hàn Quốc) đã bị người chồng Hàn Quốc đánh trọng thương và hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.Theo nguồn tin này, cô dâu này đã cùng hai cô dâu khác mang con đi chơi với các lao động người Việt ở cùng địa phương. Người chồng đã bí mật theo dõi và bắt quả tang cô dâu này tại nhà nghỉ, sau đó đánh đập hết sức dã man.Hiện cảnh sát đã tạm giữ hai nam lao động người Việt đi cùng ba cô dâu trên để điều tra.Theo luật Hàn Quốc, nếu bị kết luận là “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác” thì các lao động trên có thể bị xử tù hoặc phải bồi thường rất lớn và chắc chắn sẽ bị trục xuất.