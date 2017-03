Chị Huyền thập tử nhất sinh trong lúc BS Tường đi lễ chùa

Hôm nay (14-4), TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”. PLO tường thuật trực tiếp phiên tòa, mời bạn đọc đón theo dõi dưới đây.

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật.

10h47: Sau khi hội ý, HĐXX thấy một số vấn đề về chuyên môn mà HĐXX thấy không thể giải quyết tại phiên tòa nên quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ lại để bổ sung tài liệu, để cơ quan điều tra làm rõ. Phiên tòa kết thúc.

10h37: HĐXX hội ý 15 phút

10h30: Bị cáo Tường khai rằng khi thấy chị Huyền chết, bị cáo rất hoảng loạn, không biết làm gì, không dám đưa xác chị Huyền vào bệnh viện sợ mọi người thấy xác chị Huyền sẽ hô hoán lên



Lúc ấy, bị cáo Khánh "hiến kế" rằng phi tang xác chị Huyền. Bị cáo hỏi phi tang như thế nào thì bị cáo Khánh nói vất xuống sông. Bị cáo lo sợ quá nói rằng không được. Bị cáo Khánh nói rằng "Trời thương thì sẽ thoát"

Lúc ấy bị cáo hoàn toàn hoảng loạn, không biết nghĩ gì nữa nên cứ nhắm mắt làm bừa. Nếu lúc tỉnh táo chắc sẽ không làm việc đấy"

VKS: Bị cáo phải biết rằng bị cáo lớn hơn bị cáo Khánh, được học nhiều hơn, hiểu biết hơn vậy sao với lời đề nghị của bị cáo Khánh thì bị cáo lại làm

Bị cáo: Lúc ấy bị cáo hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải nên làm gì, không nghĩ được gì

Tòa: Thế theo bị cáo, nạn nhân chết là do đâu?



Bị cáo: Chết là do nôn.

Viện Kiểm sát: Thứ nhất, bị cáo chưa được cho phép thực hiện phẫu thuật lấy mỡ bụng, không được thực hiện trong thẩm mỹ viện nhưng bị cáo vẫn cứ thực hiện. Thứ hai, bị cáo sử dụng thuốc do Bộ Y tế cấm nhưng vẫn sử dụng, dẫn đến một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền.





9h30: Chủ tọa thẩm vấn bị cáo Tường trước.

Tòa: trước khi mở phòng khám, bị cáo có tìm hiểu các điều kiện không?

Bị cáo: có tìm hiểu các điều kiện cần và đủ như phòng khám, dụng cụ khám bệnh... Bác sĩ tường cho biết, mọi hoạt động của phòng khám đều được giao cho chị Mai và chị Mai mới tốt nghiệp Đại học Công đoàn.

Tòa: bị cáo có biết những quy định pháp luật, văn bản về việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không?

Bị cáo Tường: Bị cáo có đọc qua nhưng chưa biết rõ.

Tòa: không biết sao vẫn làm?

Bị cáo: bị cáo nghĩ rằng, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là những ca phẫu thuật đơn giản.

Tòa: các bước để tiến hành một ca phẫu thuật hút mỡ nâng ngực?

Bị cáo: Xét nghiệm để kiểm tra khách hàng; thử phản ứng thuốc trước khi thực hiện phẫu thuật.

Tòa: Bị cáo có thực hiện đúng quy trình trên đối với trường hợp chị Huyền không?

Bị cáo: Có thưa tòa, chụp tim phổi, siêu âm...

Tòa: Bị cáo có trực tiếp xem các kết quả kiểm tra không?

Bị cáo: Bị cáo không kiểm tra.

Trả lời về các thao tác trước khi phẫu thuật cho chị Huyền, bị các Tường cho biết: Bị cáo chuẩn bị tư thế của khách hàng là nằm ngửa, sát khuẩn, sau đó tiêm thuốc tê vào hai bên hông để chích hai lỗ gây tê vùng bụng. Sau đó bị cáo chích hai lỗ rất nhỏ rồi đưa thuốc gây tê vào vùng bụng.

Cũng theo bị cáo, ngày chị Huyền đến cơ sở thẩm mỹ là lần gặp gỡ đầu tiên của bác sĩ và nạn nhân.

Chủ tọa: công thức pha chế thuốc khi tiến hành phẫu thuật gây tê?

Bị cáo Tường: Đó là công thức bị cáo có từ hồi đi học nghề y.

Bị cáo Tường trả lời khá rành mạch các cầu hỏi của chủ tọa phiên tòa.

Tòa cũng hỏi về chuyên môn hút mỡ của bị cáo thì được khai rằng kỹ thuật này rất phổ biến ở nước ngoài.

Tòa: nếu chỉ thực hiện ở nước ngoài vậy sao bị cáo lại tự thực hiện?

Bị cáo tường: Bị cáo được học ở SG.

Tòa: Được học là một chuyện, còn được cho phép thực hiện hay không thì lại là chuyện khác. Thế bị cáo có được cho phép hay không?

Bị cáo: Dạ không (ấp úng)

Trả lời về diễn biến quá trình phẫu thuật, bị cáo cũng cho biết, cuộc phẫu thuật dài 4 tiếng. Sau khi được tiêm thuốc an thần, chị Huyền bị co giật. tường lúc đó đã đi lễ chùa Quán Sứ. Tường đã gọi điện sai nhân viên đi mua thuốc động kinh nhưng không mua được. Khi nhân viên báo tin chị Huyền bị co giật, sùi bọt mép thì Tường vẫn còn đang ở chùa.