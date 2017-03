Chồng đi vắng, ôm con nằm ngủ hớ hênh bị hàng xóm lẻn vào “xin một cái“

Vào sáng cùng ngày, Công an huyện có nhận được đơn tố cáo của gia đình anh K., ở xã Trung Mầu, về việc chị N.T.H (vợ anh K.) bị một người đàn ông gần nhà tên Được lẻn vào nhà lúc gần sáng để hiếp dâm, khi vợ anh K đang nằm ngủ.

Đối tượng Tạ Đình Được

Nhận thấy tính chất vụ việc có tính nghiêm trọng, ngay lập tức Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm, vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng tên Được để điều tra làm rõ.

Ngay trong ngày, đối tượng tên Tạ Đình Được, sinh năm 1981, bị bắt giữ khi đang trú ở nhà một người bạn ở một xã khác thuộc huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan Công an, Tạ Đình Được đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình phù hợp với đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Theo như kết quả điều tra, vào khoảng 3h sáng 10/6, anh K. chồng chị N.T.H dậy đi mổ lợn để đem ra chợ bán buổi sáng. Khi ra khỏi nhà anh K. đã không tắt điện nhà vệ sinh và cửa nhà chính chỉ khép không khóa. Khi đi cách nhà khoảng 50m, anh K. có gặp Tạ Đình Được, là người cùng xóm, sống ngay gần nhà, đi uống rượu về.



Được phát hiện anh K. đã ra khỏi nhà, liền lái xe quay lại nhà anh K. thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng, cửa nhà không khóa. Được đã mở cửa vào nhà, tiến thẳng lên gác xép tầng 2. Tại đây, Được nhìn thấy chị H. vợ anh K. đang nằm ôm con nhỏ nằm ngủ, trên người chị H chỉ mặc quần lót. Dục vọng nổi lên, Được cởi quần áo để thực hiện hành vi hiếp dâm chị H.

Theo như Được khai, sau khi đứng ngắm chị H. nằm ngủ một lúc thì Được nằm xuống ôm chị H. chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm, bất ngờ chị H. choàng tỉnh và quay người lại nhận ra Được. Chị H. giật mình hỏi tại sao Được ở đây! Tạ Đình Được ngang nhiên trả lời “Tao thèm lắm cho tao một cái, thằng K. đồng ý rồi”. Sau đó chị H. chửi Được, trong lúc hai bên đang giằng co thì đứa con nhỏ của chị H. khóc thét lên. Hoảng sợ, Được mặc quần áo rồi đứng lên chạy ra khỏi nhà.

Tối đó, Được không về nhà mình ngủ mà đi sang nhà một người bạn ở xã khác để ngủ cho đến khi bị bắt giữ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Tạ Đình Được đã có vợ và 2 con. Được đang làm công nhân tại một công ty may trên địa bàn huyện Gia Lâm. Vợ của Được đi xuất khẩu lao động ở Nhật đã 2 năm.

Đêm hôm xảy ra sự việc trên, Được đã uống bia, rượu cùng một vài người bạn ở trong xóm. Đến khoảng 1h đêm, khi đã “ngất ngây” men rượu, Được cùng một người bạn khác đã đi lang thang khắp địa bàn huyện Gia Lâm để tìm quán tẩm quất mát-xa để “giải sầu”, nhưng không tìm được quán nào còn hoạt động nên cả hai đành quay về nhà...

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. gọi điện cho chồng không được vì điện thoại của chồng hết pin, chị H. ôm con ngồi ngoài cửa đợi chồng đi làm về. Đến khoảng 5h sáng, anh K. đi làm về, nghe vợ kể lại sự tình thì vô cùng bức xúc. Anh K. cùng những người thân trong gia đình đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an.

Xã Trung Mầu, là một xã xưa nay vốn rất bình yên, chưa bao giờ xảy ra sự việc gì nghiêm trọng, do đó khi sự việc này xảy ra, gia đình anh K. cũng như người dân nơi đây vô cùng bức xúc, và cho rằng đó là một việc “tày đình” nên phải làm cho ra nhẽ.

Tại cơ quan Công an, Tạ Đình Được khuôn mặt ủ rũ, nước mắt trực trào ra khi bị “chất vấn”. Được tỏ ra vô cùng xấu hổ và ăn năn về hành vi đã làm với vợ hàng xóm.

Tạ Đình Được bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm. Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục được điều tra làm rõ./.