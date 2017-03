Hành khách đi trễ, hành hung nhân viên Vietnam Airlines

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 20-9, hành khách Trương Thị Thiên T. (sinh năm 1980, thường trú huyện Phú Mỹ, Bình Định) liên hệ khu vực quầy 14 sân bay Tân Sơn Nhất vì đi muộn và nhỡ thời gian làm thủ tục.



Theo đó, chuyến bay VN7392 bay từ TP.HCM đi Quy Nhơn khởi hành lúc 17 giờ 40. Chị T. đến khu vực làm thủ tục lúc 17 giờ 3 phút. Vì khách trễ ba phút so với thời gian check in và vé của chị T. là vé không thể đổi lại được nên nhân viên hàng không là anh T. đã giải thích cặn kẽ cho hành khách.

Nhân viên hàng không này đã hướng dẫn cụ thể cho khách hiểu với loại vé của khách thì khi đi trễ sẽ bị mất vé và hướng giải quyết là khách có thể mua vé mới để đi vào ngày mai.

Tuy nhiên, vị hành khách này đã nổi giận và chuyển sang thái độ mất lịch sự với nhân viên hàng không. Người này đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, xưng hô “mày - tao” đe dọa nhân viên hàng không mặc cho nhân viên ôn tồn giải thích.

Đỉnh điểm, hành khách trên đã dùng tấm bảng nhựa đập vào đầu anh T.

Vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều nhân viên TOC và nhân viên dịch vụ mặt đất Viags.

Được biết hành khách Trương Thị Thiên T. đã nhiều lần có thái độ khiếm nhã với nhân viên hàng không. Trước đó, vào ngày 29-9-2014, hành khách này cũng đã hành hung, rượt đuổi và xé áo nam nhân viên hàng không của hãng Vietjet Air.

Lý do, sau khi làm xong thủ tục check in, do hành khách mang theo hành lý quá to, cồng kềnh và vượt quá số lượng quy định, không tuân thủ các quy định về hành lý xách tay, cũng không đồng ý ký gửi hành lý nên nhân viên hàng không đã thông báo hành khách T. không được lên máy bay.

Lập tức chị này đã rượt đuổi, xé áo và hành hung nam nhân viên hàng không.

Sự việc trên đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc lập biên bản và xử phạt hành khách Trương Thị Thiên T. 7,5 triệu đồng...



Hành khách T. có thái độ khiếm nhã với nhân viên hàng không khi không được lên máy bay.



Một nguồn tin cho biết mới đây, vào tháng 4-2016, chị T. cũng có thái độ bất hợp tác với nhân viên hàng không khi đi trễ.

Được biết việc hành khách gây rối không chỉ gây mất trật tự công cộng, gây phiền hà cho các hành khách khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành hàng không.