Người Trung Quốc đang làm gì ở Đà Nẵng?

Cử tri kiến nghị phải quản lý chặt những khu vực trọng yếu Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc với cử tri thị xã Điện Bàn - Quảng Nam. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã bày tỏ những băn khoăn, lo lắng của người dân về chất lượng hàng tiêu dùng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, người dân cũng bày tỏ băn khoăn về việc người nước ngoài mua nhà, làm việc tại Việt Nam và kiến nghị cần có sự quản lý chặt chẽ, nhất là tại các khu vực trọng yếu. Ghi nhận những nỗ lực của người dân Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng từ một vùng đất bước ra từ đau thương của chiến tranh, thiếu cơm, thiếu gạo, đến nay Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Nếu như năm 1997, khi vừa tách tỉnh, thu ngân sách của Quảng Nam chỉ có 110 tỉ đồng thì đến nay tỉnh đã có nhiều khu công nghiệp, sân bay, bến cảng… Giá trị sản xuất công nghiệp của Quảng Nam năm qua đã hơn 10.000 tỉ đồng, vượt trên nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Quảng Nam phải sát dân hơn, gần dân hơn. Qua đó, cần tăng cường đối thoại, giải thích cho người dân hiểu những vấn đề người dân thắc mắc, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, chống phá. Việc chống quan liêu, xa dân, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm bức thiết, đòi hỏi cần thực hiện ngay để chính quyền gần dân, đảng viên sát dân. M.LÊ Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho hay: Ở khía cạnh pháp lý, trong các quan hệ dân sự, kinh tế, chuyện người TQ bỏ tiền mua đất nhưng người Việt Nam đứng tên được Bộ luật Dân sự 2005 quy định là giao dịch dân sự giả tạo. Tuy nhiên, ở khía cạnh này, chỉ khi có các tranh chấp được đưa ra giải quyết giữa các bên mới phát hiện được. Tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền mới có thể tuyên vô hiệu dựa trên yêu cầu của các bên liên quan. Trường hợp bình thường rất khó phát hiện, xử lý. “Người TQ có thể mượn cớ cho vay mượn tiền, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh… để từ đó can thiệp vào tất cả hoạt động kinh doanh của các cơ sở do người Việt đứng ra đăng ký. Nếu các dự án kinh doanh minh bạch, hiệu quả kinh tế, đảm bảo các điều kiện phát triển thì rất đáng hoan nghênh nhưng chúng ta không loại trừ các hiện tượng khó lường phía sau” - luật sư Cao nói.