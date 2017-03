Cưa đạn, hai người thiệt mạng

Đối với người thanh niên may mắn sống sót nhưng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang xác minh để lấy lời khai. Trước đó, chiều tối 7-1, Hữu Nghĩa, một thiếu niên chăn bò nghe một tiếng nổ rất lớn ở khu vực rừng tràm xã Tiến Thành (Phan Thiết). Nghĩa lần theo cột khói đen bốc lên và phát hiện hai thanh niên đầy máu me nằm bất động bên cạnh hai đầu đạn to bằng bắp đùi người lớn. Nghĩa về báo tin rồi cùng một số người quay lại. Tuy nhiên, xác hai nạn nhân cùng chiếc xe mô tô dựng gần đó đã biến mất.

Đến rạng sáng 8-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận có mặt khám nghiệm hiện trường. Theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên trên rủ nhau cưa đầu đạn lấy thuốc nổ. Người thanh niên may mắn sống sót đã điện thoại về cho gia đình hai nạn nhân. Do gia đình nạn nhân Sang có sẵn xe hơi nên đã đến ngay hiện trường lấy xác hai nạn nhân cùng xe mô tô đưa về nhà mà không trình báo cơ quan chức năng.

PHƯƠNG NAM