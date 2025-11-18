1 nam bác sĩ ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong nhà tắm 18/11/2025 16:52

(PLO)- Nam bác sĩ 44 tuổi ở Lâm Đồng tử vong trong phòng tắm bên cạnh là kim tiêm và một số lọ thuốc.

Chiều 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định tử thi đối với nam bác sĩ TST (44 tuổi) để điều tra, làm rõ nguyên nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân đã tử vong trong nhà tắm.

Khoảng 8 giờ sáng 18-11, sau nhiều lần một số đồng nghiệp và người thân liên lạc bất thành, người nhà đã đến nhà riêng bác sĩ T ở thôn 1A, xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh.

Sau đó, mọi người đã phá cửa vào nhà và tá hỏa phát hiện bác sĩ T đã tử vong trong nhà tắm trong tư thế nằm nghiêng, bên cạnh thi thể nạn nhân có kim tiêm và một số lọ thuốc.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ các mẫu vật liên quan để trưng cầu giám định.

Được biết, bác sĩ T đang công tác tại một trung tâm y tế, đã ly hôn hiện đang ở một mình tại căn nhà trên.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.