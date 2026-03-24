1 nhân viên thu nợ 'ôm' gần 700 triệu bỏ trốn bị đề nghị truy tố vắng mặt 24/03/2026 14:10

(PLO)- Sau khi “ôm” hơn 689 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn, một nhân viên thu nợ tại Quảng Ngãi bị đề nghị truy tố vắng mặt về tội tham ô tài sản.

Sáng 24-3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Rin về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Rin (42 tuổi, trú xã Đông Sơn) trước đây làm việc tại một công ty cổ phần có chi nhánh tại Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác, Rin được giao nhiệm vụ bán hàng, theo dõi và thu hồi công nợ.

Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 7-2019, Rin đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để giao hàng cho khách, thu tiền nhưng không nộp lại cho công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 689 triệu đồng.

Khi nhận thấy hành vi có nguy cơ bị phát hiện, Rin đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã, nhưng đến nay bị can vẫn đang lẩn trốn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Rin đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

Do đó, công an đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vắng mặt bị can theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2025.

Đây cũng là vụ việc đầu tiên tại Quảng Ngãi được đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định liên ngành mới ban hành.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc truy tố vắng mặt thể hiện rõ quan điểm không để hành vi bỏ trốn trở thành cách né tránh trách nhiệm hình sự; cơ quan tố tụng vẫn xử lý trên cơ sở chứng cứ, không phụ thuộc vào việc bị can có mặt hay không.

Cơ quan công an cho biết thực tế có không ít trường hợp vi phạm cho rằng bỏ trốn là có thể thoát trách nhiệm. Tuy nhiên việc truy nã có thể kéo dài nhưng hồ sơ vụ án không khép lại và nguy cơ bị bắt giữ luôn tồn tại.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo ông Rin sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.