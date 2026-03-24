20 ngày gây ra 7 vụ trộm ở Quảng Ngãi 24/03/2026 14:13

(PLO)- Người đàn ông đã gây ra bảy vụ trộm với tổng giá trị gần 200 triệu đồng trước khi bị bắt giữ.

Ngày 24-3, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm là NTD (35 tuổi, trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1 đến 22-3, D đã thực hiện bảy vụ trộm tại các xã Vạn Tường và Đông Sơn, lấy đi tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Cơ quan công an cho biết thủ đoạn của D khá tinh vi. Nghi phạm thường điều khiển xe máy đi dọc các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những nhà dân sơ hở.

Khi gây án, dù thời tiết nắng nóng, D vẫn mặc áo mưa nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Sau đó, nghi phạm cắt camera an ninh, phá cửa hoặc cửa sổ để đột nhập, lục tìm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trong một số trường hợp, D được xác định có thể manh động nếu bị phát hiện.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vạn Tường đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và công an các xã liên quan tổ chức truy xét, xác định và bắt giữ nghi phạm.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho người dân.

Ghi nhận thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, UBND xã Vạn Tường đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân tham gia phá án.