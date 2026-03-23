Công an tìm người bị hại liên quan dự án Lạc Việt bị tố lừa dối 23/03/2026 15:57

(PLO)- Nhiều người tố cáo chủ đầu tư dự án khu du lịch Lạc Việt ở Lâm Đồng có hành vi lừa dối khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo tìm người liên quan ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (gọi tắt là khu du lịch Lạc Việt) do Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của công dân tố cáo Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt có hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu du lịch Lạc Việt ở thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình xác minh được biết trong thời gian năm 2022, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị nhận ủy quyền) ký các hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận, thu tiền của khách hàng mua sản phẩm tại dự án.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng.

Căn cứ yêu cầu kiểm tra xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi tới người dân, cá nhân ký các hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận mua các sản phẩm tại dự án trên của Công ty Danh Việt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để làm việc tại địa chỉ số 4, Trần Bình Trọng, phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Chương (số điện thoại 0973153879) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cổng vào khu du lịch sinh thái cao cấp chụp năm 2023.