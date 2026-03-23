Công an tìm người bị hại liên quan dự án Lạc Việt bị tố lừa dối

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo tìm người liên quan ký hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận mua sản phẩm tại dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (gọi tắt là khu du lịch Lạc Việt) do Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt làm chủ đầu tư.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của công dân tố cáo Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt có hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu du lịch Lạc Việt ở thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.
Quá trình xác minh được biết trong thời gian năm 2022, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Danh Việt (hoặc thông qua đơn vị nhận ủy quyền) ký các hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận, thu tiền của khách hàng mua sản phẩm tại dự án.
Căn cứ yêu cầu kiểm tra xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi tới người dân, cá nhân ký các hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận mua các sản phẩm tại dự án trên của Công ty Danh Việt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để làm việc tại địa chỉ số 4, Trần Bình Trọng, phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Chương (số điện thoại 0973153879) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt có tên thương mại là Venezia Beach – Luxury Residences & Resort được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất thực hiện dự án từ năm 2008-2009 với diện tích 72 ha và 2010 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.
Một số khách hàng có đơn tố giác cho rằng chủ đầu tư dự án đã huy động vốn không đúng quy định trong khi pháp lý của dự án chưa rõ ràng.
Nhiều khách hàng đặt cọc mua nhà phố thương mại tại Venezia Beach và tháng 7-2023, nhiều khách hàng tá hỏa khi công ty này bị yêu cầu ngưng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.