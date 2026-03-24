Máy bay chở binh sĩ gặp nạn ở Colombia, đạn dược phát nổ, 34 người thiệt mạng 24/03/2026 07:28

(PLO)- Ít nhất 34 người thiệt mạng, chủ yếu là binh sĩ, khi một máy bay của Không quân Colombia gặp nạn ngay sau khi cất cánh.

34 người thiệt mạng khi một máy bay của Không quân Colombia gặp nạn ngay sau khi cất cánh, tại khu vực tây nam Colombia hôm 23-3, theo hãng tin Reuters.

Tai nạn xảy ra tại Puerto Leguizamo, một đô thị hẻo lánh thuộc tỉnh Putumayo ở vùng Amazon (Colombia), giáp biên giới với hai quốc gia Nam Mỹ là Peru và Ecuador.

“Đáng tiếc, thông tin ghi nhận có 34 người tử vong” - Thị trưởng thị trấn Puerto Leguizamo lân cận, ông Luis Emilio Bustos, nói với Reuters.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại tỉnh Putumayo (Colombia0, Ảnh: EPA-Yonhap

Thống đốc bang Putumayo - ông Jhon Gabriel Molina nói với hãng tin địa phương Caracol Noticias rằng 34 người thiệt mạng trong đó 21 người vẫn chưa được xác định danh tính.

Không quân Colombia cho biết vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 121 người, gồm 110 binh sĩ và 11 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ tới một thành phố khác trong tỉnh Putumayo.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia - ông Pedro Sanchez trước đó cho biết trên X rằng vụ tai nạn xảy ra khi máy bay vận tải Hercules C-130 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) rơi xuống đất chỉ cách điểm cất cánh khoảng 1,5 km, và số đạn dược được vận chuyển trên máy bay đã phát nổ do xảy ra hỏa hoạn trên khoang.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia nói thêm rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là “cuộc tấn công của các nhóm vũ trang bất hợp pháp”, và chiếc máy bay đủ điều kiện bay với phi hành đoàn đạt chuẩn trước khi khởi hành.