Cháy quán cơm ở Bình Hưng Hòa, hai mẹ con tử vong 24/03/2026 06:27

Rạng sáng 24-3, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai người tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong. Ảnh: HỮU TÂM

Trước đó, tối ngày 23-3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Theo người dân trong khu vực, thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán có hai mẹ con đang ngủ. Nhiều người đã cố gắng phá cửa để cứu người nhưng không thành do lửa cháy lớn, khói dày đặc.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM khiến hai mẹ con tử vong. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa và tìm kiếm nạn nhân.

Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện hai mẹ con đã tử vong bên trong căn nhà.

Nạn nhân được xác định là bà NTMT (48 tuổi) và con gái là NTTQ (9 tuổi). Theo người thân, bà T thuê mặt bằng, mở quán cơm chay tại đây khoảng 5 năm nay.

Đến rạng sáng 24-3, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.