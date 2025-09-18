1 phụ nữ rơi từ tầng cao của chung cư ở Hà Nội 18/09/2025 20:38

(PLO)- Người phụ nữ khoảng 50 tuổi rơi từ tầng cao chung cư CT11, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 18-9, tại khuôn viên tòa nhà CT11, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, thuộc phường Định Công, Hà Nội.

Vào thời điểm này, nhiều người bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ khu vực tòa nhà. Khi chạy ra, họ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới nền gạch, cạnh sảnh tòa CT11.

Hiện trường người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Ảnh CTV

Theo các nhân chứng, nạn nhân tử vong khoảng 50 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Định Công cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đã thu thập lời khai của các nhân chứng, đồng thời kiểm tra các vật dụng cá nhân rơi gần thi thể nạn nhân.

Đại diện Công an phường Định Công cho biết, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong điện thoại của nạn nhân có lưu một bức thư tuyệt mệnh.

Hiện công an đang khẩn trương xác minh danh tính người phụ nữ và điều tra làm rõ vụ việc.