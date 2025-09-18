Phát hiện một thi thể đang phân hủy ở Hà Nội

Phát hiện một thi thể đang phân hủy ở đường Vành Đai 3 Hà Nội 18/09/2025 18:34

(PLO)- Một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, TP Hà Nội.

Chiều 18-9, tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội), người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Khu vực nơi phát hiện một thi thể đang phân hủy, chưa rõ danh tính. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Hiện chưa rõ giới tính cũng như danh tính của nạn nhân.

Trao đổi với PLO, đại diện Công an phường Khương Đình xác nhận có sự việc phát hiện thi thể một người đang phân hủy.

“Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc… Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả” – vị đại diện Công an phường Khương Đình nói.