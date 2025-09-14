Tài xế ô tô hành hung người lớn tuổi sau va chạm giao thông ở trung tâm TP.HCM 14/09/2025 19:52

(PLO)- Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn trích xuất camera, xác minh vụ việc và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.

Ngày 14-9, Đội CSGT Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh nam tài xế ô tô liên tiếp đánh người đàn ông lớn tuổi trên đường phố.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12-9 tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo hình ảnh từ clip, sau khi xảy ra va chạm, hai bên có lời qua tiếng lại. Bất ngờ, nam tài xế ô tô bước xuống xe, lao đến kẹp cổ, đánh liên tiếp vào mặt người đàn ông khoảng 60 tuổi đi xe máy. Một số người dân chứng kiến đã cố gắng can ngăn nhưng tài xế vẫn tiếp tục hành hung.

Cả ô tô và xe máy nằm giữa giao lộ khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng một phút và được người dân ghi lại.

Anh VKT, người quay clip, cho biết khi đang lưu thông trên đường thì nhìn thấy vụ việc nên đã dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội nhằm cảnh báo về hành vi tài xế ô tô liên tục đánh một người lớn tuổi.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn và các đơn vị liên quan để trích xuất camera, xác minh vụ việc và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.