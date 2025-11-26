12 loại thực phẩm giàu Flavonoid giúp sống lâu, giảm nguy cơ mắc bệnh 26/11/2025 15:08

(PLO)- Flavonoid là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và từ đó giúp tăng cường tuổi thọ.

Các loại thực phẩm như trà đen, trà xanh, nho, bưởi chứa nhiều flavonoid. Đây là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và giúp sống lâu hơn.

Flavonoid trong cam có đặc tính chống viêm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn và uống nhiều loại thực phẩm giàu flavonoid như quả mọng, cam, rượu vang đỏ và các loại hạt có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Trà đen và trà xanh

Các loại trà này là nguồn cung cấp flavonoid. Chúng giúp giảm viêm, bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và có khả năng làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống trà có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính thấp hơn. Các bệnh này bao gồm bệnh tim, một số loại ung thư, bệnh tiểu đường và viêm khớp.

Táo

Nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn táo có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Táo giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như ung thư và tiểu đường. Điều này là nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, bao gồm flavonoid.

Rượu vang đỏ

Hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú khiến rượu vang đỏ có tiềm năng mang lại lợi ích cho việc kéo dài tuổi thọ. Flavonoid trong rượu vang đỏ có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch và các khía cạnh khác của quá trình lão hóa lành mạnh.

Nho

Chất chống oxy hóa trong nho có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, não bộ và có khả năng bảo vệ chống lại ung thư. Một số nghiên cứu ban đầu trên động vật cho thấy chúng có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Điều này bằng cách giảm viêm và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người.

Sô cô la đen

Sô cô la đen và ca cao chứa flavonoid giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và viêm nhiễm. Thường xuyên thưởng thức một miếng nhỏ có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn.

Các lợi ích bao gồm cải thiện mức cholesterol, hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cam

Flavonoid trong cam có đặc tính chống viêm mạnh giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy vỏ cam chứa hàm lượng flavonoid cao hơn các loại trái cây họ cam quýt khác. Điều này có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Dâu tây

Dâu tây có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư bằng cách giảm thiểu tình trạng viêm. Chúng còn ngăn ngừa suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác bằng cách cải thiện tín hiệu tế bào não. Từ đó, dâu tây hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Quả việt quất

Hoạt tính chống oxy hóa của quả việt quất có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Chúng ngăn ngừa và phục hồi tổn thương tế bào. Việt quất cũng có thể cải thiện chức năng não ở người lớn tuổi.

Bưởi

Các giống bưởi hồng và đỏ có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và bệnh tim. Vỏ quả có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn phần thịt quả.

Mặc dù bưởi nhìn chung an toàn cho hầu hết người lớn khỏe mạnh, nhưng nó có thể tương tác với một số loại thuốc. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống của bạn.

Các loại hạt

Sức mạnh chống oxy hóa trong các loại hạt như hạnh nhân, quả hồ trăn và quả óc chó có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng sức khỏe mãn tính. Các bệnh này gồm tiểu đường và bệnh tim. Mặc dù chúng chứa nhiều calo, nhưng giá trị dinh dưỡng và hàm lượng flavonoid có thể bù đắp cho nhược điểm đó.

Đậu nành

Đậu nành là nguồn protein thực vật tốt và cung cấp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm nhiễm. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ loại đậu này có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Chúng bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Rau lá xanh

Rau lá xanh chứa nhiều flavonoid. Chúng là một lựa chọn không thể thiếu trong danh sách thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ của bạn. Các lựa chọn như cải cầu vồng, cải xoăn và cải arugula chứa chất chống oxy hóa có thể giảm viêm và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh mãn tính.