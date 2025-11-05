17 người bị khởi tố liên quan đến sai phạm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc 05/11/2025 16:49

(PLO)- 17 người liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã bị khởi tố.

Chiều 5-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Bị can Lê Thị Bích Thuỷ- Giám đốc Công ty Trái cây Thủy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ngoài ra sự vi phạm này ảnh hưởng hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng Sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Bị can Trần Đăng Ninh- Giám đốc Trung tâm Retaq.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3-11-2025, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố đối với 17 bị can. Trong đó có 7 bị can về tội nhận hối lộ gồm: Trần Đăng Ninh- Giám đốc Retaq; Nguyễn Mạnh Duy- nhân viên Retaq, Hoàng Bá Nghị- Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho, Đinh Hoàng Thiện-Giám đốc Công ty NhoNho, Lê Sỹ Nghị- Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho, Nguyễn Trường- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho, Vũ Đức Hải- Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

Hoàng Bá Nghị- Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho.

4 bị can về tội đưa hối lộ gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi- Giám đốc Chi nhánh 3 của Công ty Trái cây Thủy, Hà Thị Thuỷ- Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang, Đỗ Ngọc Trung- Giám đốc Công ty Đức Phúc và Vũ Thành Trung- Giám đốc Công ty JiuYi.

Một bị can về 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Lê Thị Bích Thuỷ- Giám đốc Công ty Trái cây Thủy.

3 bị can về tội môi giới hối lộ gồm: Ngô Thị Lụa- Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh, Đoàn Thị Xuân và Vũ Quang Phúc- cùng là thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Một bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy.

Một bị can về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là Phạm Thành Trí.

Bị can Phạm Mạnh Trí.

Cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú ba bị can Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.