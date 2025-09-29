2 công nhân trộm linh kiện trị giá 2,5 tỉ, rồi bán phế liệu lấy... 45 triệu 29/09/2025 20:55

Ngày 29-9, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng, cùng 27 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại một công ty ở xã Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng. Đại diện công ty sau đó đã đến Đồn Công an KCN Bá Thiện trình báo.

Hai công nhân trộm linh kiện trị giá 2,5 tỉ, bán phế liệu lấy... 45 triệu. Ảnh: CA



Qua điều tra làm rõ, Nguyễn Hữu Ninh là công nhân làm việc tại kho của công ty nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và rủ Nguyễn Tất Tùng (lái xe của công ty) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cả hai sau đó dùng giấy tờ giả để qua cổng bảo vệ và tháo dỡ lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, được 45 triệu đồng. Trong đó, Ninh hưởng 30 triệu, Tùng hưởng 15 triệu. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định.