2 Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng nghỉ hưu 03/06/2025 21:34

Ngày 3-6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho hai Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy.

Đại tá Trương Minh Đương trao quyết định nghỉ hưu cho 2 Phó Giám đốc công an tỉnh

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy sẽ chính thức nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-6.

Việc nghỉ hưu của hai Phó Giám đốc nằm trong chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời tạo điều kiện để kiện toàn nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy đã trải qua 42 năm học tập, rèn luyện và công tác trong lực lượng Công an, trong đó có 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại tá Huy và đại tá Phong đã trưởng thành từ nhiều vị trí, cương vị công tác trước khi được Lãnh đạo Bộ Công an giao trọng trách, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Cũng theo Giám đốc Công an Lâm Đồng thì cũng Đại tá Lê Hồng Phong và Đại tá Đinh Xuân Huy là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, đã có nhiều năm cống hiến trong lực lượng Công an nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, hai lãnh đạo công an tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cả hai Phó Giám đốc đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ cơ sở đến lãnh đạo, đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của Công an tỉnh.