2 thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì tái nghiện ma tuý 07/10/2025 11:41

(PLO)- Hai thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị khởi tố vì tái sử dụng ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện, dù chính quyền địa phương nỗ lực cảm hóa.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng Lê Mãnh Tấn Tài (29 tuổi) và Phạm Văn Thành (31 tuổi), cùng thường trú thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Văn Thành bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vì vẫn sử dụng ma tuý trong thời gian cai nghiện. Ảnh: CHÍNH PHONG

Theo hồ sơ, Tài và Thành đều là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện bắt buộc. Thời gian qua, Công an xã Hiệp Thạnh đã đề nghị UBND xã áp dụng biện pháp quản lý sau cai, đồng thời phối hợp các đoàn thể răn đe, giáo dục, cảm hóa hằng tháng. Tuy nhiên, cả hai không tiến bộ, có dấu hiệu tái nghiện.

Ngày 24-9, Công an xã Hiệp Thạnh kiểm tra, phát hiện Tài và Thành có dấu hiệu sử dụng ma túy, lập hồ sơ và đưa đi giám định tại Phân viện Khoa học hình sự – Bộ Công an. Kết quả xác định cả hai dương tính với chất ma túy.

Lê Mãnh Tấn Tài làm việc với công an. Ảnh: CHÍNH PHONG

Từ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các quyết định tố tụng nêu trên, đồng thời khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đề nghị truy tố theo quy định. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Song song, lực lượng chức năng mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung ma túy, các đối tượng bán, môi giới và đồng phạm liên quan, hướng tới đấu tranh triệt để, ngăn chặn tận gốc đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân và gia đình có người sau cai nghiện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an cơ sở trong việc quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập; kịp thời thông tin khi có biểu hiện nghi vấn để phòng ngừa tái nghiện và giảm nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến ma túy.