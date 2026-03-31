2.000 biker hội tụ về Nha Trang trong lễ hội mô tô tầm cỡ quốc tế 31/03/2026 20:41

(PLO)- Hơn 2.000 biker đến từ hơn 100 câu lạc bộ mô tô trong, ngoài nước sẽ tham gia lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 31-3, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty CP Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức họp báo lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á – Thái Bình Dương.

Theo nhà báo Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, đến nay nhiều đại diện, câu lạc bộ mô tô đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia… đã chính thức xác nhận tham dự giải.

Hiện ban tổ chức vẫn tiếp tục tiếp nhận đăng ký từ các đoàn quốc tế, hứa hẹn mở rộng quy mô, tính kết nối khu vực của lễ hội.

Dự kiến, lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến 31-5, quy tụ hơn 2.000 biker đến từ hơn 100 câu lạc bộ mô tô trong, ngoài nước, cùng hàng chục nghìn du khách và cộng đồng yêu thích xe mô tô phân khối lớn về tham dự.

"Với lợi thế cảnh quan biển đặc trưng, hạ tầng đồng bộ và kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn, Nha Trang được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật của cộng đồng biker khu vực Châu Á - Thái Bình Dương"- bà Hằng thông tin.

Theo ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trung tâm của Khánh Hòa, như quảng trường 2-4, công viên Thanh Niên, khu vực Hòn Đỏ – ven biển Phạm Văn Đồng...

Bên cạnh đó, ban tổ chức cho biết khuôn khổ giải du khách, cộng đồng biker sẽ có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn flyboard trên mặt biển, chiêm ngưỡng diều nghệ thuật rực rỡ sắc màu, cùng những trải nghiệm độc đáo như checkin cùng lạc đà, biểu diễn dù lượn… tạo nên dấu ấn riêng biệt, kết hợp giữa thể thao, giải trí và khám phá du lịch biển.

Cũng theo ban tổ chức, sau khi chính thức mở cổng đăng ký thi đấu và trưng bày xe phân khối lớn đẹp – độc – lạ, chương trình đã ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi. Nhiều mẫu xe được thiết kế công phu, mang phong cách cá nhân đặc trưng đã đăng ký tham gia.

Các mẫu xe tiêu biểu sẽ được trưng bày tại khu vực quảng trường trung tâm lớn nhất Nha Trang, dự kiến thu hút đông đảo biker, người yêu xe và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Bên cạnh đó, cuộc thi Miss Motor 2026 dành cho nữ biker tiếp tục ghi nhận sự hưởng ứng tích cực. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 hồ sơ đăng ký từ các nữ biker trên toàn quốc. Đây là sân chơi nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính và bản lĩnh, kết hợp giữa kỹ năng điều khiển xe, phong thái tự tin và phong cách thời trang đặc trưng của cộng đồng biker.

Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á – Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong 3 ngày 2 đêm từ với chuỗi hoạt động đa dạng và ý nghĩa. Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng biker văn minh, an toàn, gắn kết.

Đồng thời, thúc đẩy giao lưu quốc tế giữa các câu lạc bộ mô tô. Giải cũng kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa như một điểm đến mới của các lễ hội thể thao, du lịch và giải trí tầm khu vực, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch địa phương.

Lễ hội được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, Liên đoàn xe thể thao TP.HCM, cộng đồng Superbike Việt Nam,...