346 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I 07/11/2025 17:02

Ngày 7-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Có 346 đại biểu được triệu tập tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi lễ Chào cờ trước khi khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI.

Xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân.

Bà Huỳnh Thị Hằng cho biết tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách sáng suốt của đại hội, với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả”.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HA

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 trong hai năm vừa qua; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ

Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chúc mừng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các cá nhân được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, chúc mừng MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện công tác Mặt trận thời gian qua.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, trong điều kiện mới sáp nhập, công tác Mặt trận cần bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, lấy nhân dân làm gốc, là trung tâm.

Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm theo hướng toàn dân, toàn diện trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân thụ hưởng thật…

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp và quyết định những vấn đề quan trọng để làm sáng tỏ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền mới...

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: VŨ HỘI.

Đại hội sẽ hiệp thương cử ra những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng như sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.