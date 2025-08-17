4 lý do bạn nên sở hữu ngay một chiếc camera hành trình 17/08/2025 17:59

Mặc dù không phải là một món đồ rẻ, nhưng một chiếc camera hành trình tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích. Dù bạn lái xe cẩn thận, camera hành trình vẫn ở đó để bảo vệ bạn. Lợi ích của nó vượt xa những bất lợi có thể có.

Có vô số lý do và những mối nguy hiểm trên đường để bạn mua cũng như lắp đặt camera hành trình ngay hôm nay. Ảnh: Motorbiscuit.



Bằng chứng rõ ràng khi xảy ra va chạm

Khi xảy ra va chạm, tình huống thường trở thành cuộc chiến "lời nói của bạn đấu lại lời nói của họ". Camera hành trình sẽ cung cấp cho cảnh sát và công ty bảo hiểm đoạn phim làm bằng chứng. Ngay cả lời nói dối trắng trợn nhất cũng không thể làm mất uy tín của một đoạn video rõ ràng.

Hỗ trợ quyết định bồi thường bảo hiểm

Mặc dù lắp camera hành trình có thể không giúp bạn được giảm giá bảo hiểm ngay lập tức, nhưng dữ liệu ghi lại có thể giúp nhà cung cấp dịch vụ đưa ra hoặc đảo ngược quyết định, điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến mức phí bảo hiểm của bạn.

Ghi lại mọi thứ, kể cả các tương tác với cảnh sát

Trong một số tình huống, camera hành trình có thể giúp bạn khi cảnh sát vượt quá thẩm quyền hoặc hành động thiếu chuyên nghiệp. Ngay cả khi cảnh sát không ở trong khung hình, camera hành trình vẫn có thể ghi lại âm thanh của một cuộc tương tác.

Ghi hình khi đỗ xe

Bạn có bao giờ quay lại xe ở bãi đỗ xe và phát hiện ai đó đã tông vào xe rồi bỏ đi chưa? Camera hành trình có thể giúp bạn.

Một số mẫu camera có "chế độ đỗ xe thông minh" có thể ghi hình liên tục hoặc tự động bật lên để ghi lại hậu quả của một vụ va chạm. Đây có thể là cách duy nhất để xác minh ai đã đâm vào xe của bạn.