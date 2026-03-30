5 loại thực phẩm người trên 40 tuổi nên tránh để bảo vệ sức khỏe 30/03/2026 19:42

(PLO)- Một chuyên gia dinh dưỡng (Ấn Độ) chia sẻ những thực phẩm nên tránh khi bước vào tuổi 40, vì cơ thể trải qua những thay đổi sinh học đòi hỏi sự điều chỉnh trong chế độ ăn uống.

Ăn uống lành mạnh hay lựa chọn thực phẩm phù hợp là phần không thể thiếu để giữ gìn sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó tăng lên đáng kể khi con người càng lớn tuổi.

Thay vì thịt chế biến sẵn, chúng ta nên bổ sung thịt bò xay, thịt gà, cá béo và cá mòi đóng hộp. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Nghiên cứu nhận thấy con người lão hóa theo hai giai đoạn chính là khoảng 44 tuổi và 60 tuổi.

Yếu tố đầu tiên làm thay đổi nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa lipid và cách cơ thể xử lý caffeine, rượu. Do đó, các hoạt động và đồ uống về đêm sẽ gây ra nhiều tác hại hơn ở độ tuổi này.

Theo chuyên gia thực phẩm chế biến sẵn chiếm hơn 50% lượng calo hằng ngày của người trưởng thành trung bình. Thực phẩm hiện đại được tạo ra để khiến bạn ăn nhiều hơn mà không cảm thấy no.

Để chống lại tác động của sự thay đổi trao đổi chất, bạn nên tránh hoàn toàn 5 loại thực phẩm sau để giữ dáng sau tuổi 40.

Thịt chế biến sẵn

Thứ đầu tiên cần loại bỏ khỏi chế độ ăn hằng ngày là thịt chế biến sẵn. Nhóm này bao gồm thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng và các loại thịt nguội.

Giống như hầu hết thực phẩm chế biến sẵn, thịt chế biến sẵn rất giàu natri. Khi kết hợp với chất béo bão hòa và nitrat, nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Sự kết hợp này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại là chất gây ung thư nhóm 1 vào năm 2015. Thay vì thịt chế biến sẵn, chúng ta nên bổ sung thịt bò xay, thịt gà, cá béo và cá mòi đóng hộp.

Đồ uống có đường và rượu

Lượng đường trong các loại đồ uống này nhanh chóng đi vào máu và làm tăng sản xuất insulin. Trong trường hợp tế bào kháng insulin, lượng đường này sẽ góp phần tích tụ mỡ nội tạng.

Sau tuổi 40, khả năng xử lý rượu của cơ thể giảm đi. Gan cần nhiều thời gian hơn để loại bỏ nó khỏi hệ thống. Do đó, tốt nhất nên thay thế bằng nước khoáng có ga, trà xanh hoặc cà phê đen.

Đồ chiên rán

Hầu hết sản phẩm chiên rán thương mại sử dụng dầu thực vật, khi đun nóng sẽ chuyển hóa thành chất béo chuyển hóa.

Sau tuổi 40, cơ thể vốn đã phải chống lại chứng viêm. Thực phẩm chiên rán càng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Giải pháp tốt nhất là sử dụng nồi chiên không dầu với dầu ô liu.

Carbohydrate tinh chế

Tinh bột tinh chế có trong bánh mì trắng, bánh ngọt, bột yến mạch ăn liền và hầu hết các loại ngũ cốc khác. Chúng không có chất xơ, khiến đường dễ dàng đi thẳng vào máu và làm tăng đột biến insulin.

Điều này dẫn đến tình trạng mệt mỏi và khiến con người cảm thấy kiệt sức trong ngày. Chuyên gia khuyên nên thay thế bằng yến mạch cán dẹt, quinoa và bánh mì chua.

Đồ ăn vặt chế biến sẵn và thức ăn nhanh

Các nghiên cứu liên kết những thực phẩm này với sức khỏe đường ruột bị suy giảm. Chúng làm giảm vi khuẩn có lợi, tăng viêm nhiễm và có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ đường ruột.

Thực phẩm chế biến siêu kỹ có liên quan đến quá trình lão hóa sinh học nhanh hơn, bất kể lượng calo nạp vào. Bạn nên thay thế khoai tây chiên, bánh quy bằng hạnh nhân, trái cây hoặc sữa chua Hy Lạp.