Giảm mỡ nội tạng nhờ bổ sung 6 loại thực phẩm quen thuộc này 28/03/2026 08:36

(PLO)- Việc bổ sung những thực phẩm này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu về sức khỏe và giảm cân, đặc biệt giảm mỡ nội tạng.

Khi nói đến việc giảm mỡ, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng một số thực phẩm bổ dưỡng như mì ống, các loại hạt hay trái cây là "kẻ thù".

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa có lợi cho việc giảm mỡ nội tạng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trước hết, bạn cần lưu ý cơ thể có hai loại mỡ: mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Mỡ dưới da nằm ngay dưới lớp da. Trong khi đó, tác động đáng kể hơn đến sức khỏe lại đến từ mỡ nội tạng không nhìn thấy được.

Mặc dù một lượng mỡ nhất định là cần thiết, nhưng lượng mỡ nội tạng dư thừa có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài. "Mỡ nội tạng nằm phía sau các cơ bụng và bao quanh các cơ quan như dạ dày, gan và ruột", chuyên gia Lainey Younkin cho biết. Quá nhiều mỡ nội tạng liên quan đến cholesterol cao, kháng insulin, huyết áp cao và tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2.

Nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ nội tạng, hãy nhớ rằng không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể tự làm được điều này. Dưới đây là sáu loại thực phẩm thường bị coi là "không tốt" nhưng thực tế lại hỗ trợ mục tiêu sức khỏe của bạn.

Quả bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa có lợi cho việc giảm mỡ nội tạng. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày đã giảm mỡ nội tạng.

Chuyên gia dinh dưỡng Anna Rosell vẫn khuyến nghị nên ăn thực phẩm chứa chất béo không bão hòa đơn và đa như dầu ô liu, bơ, hạt và cá béo. Theo bà, việc bổ sung chất béo không bão hòa ảnh hưởng tích cực đến cholesterol trong máu, giảm nguy cơ tim mạch và cải thiện sự phân bổ mỡ trong cơ thể.

Sản phẩm sữa nguyên kem

Sản phẩm từ sữa là nhóm thực phẩm gây tranh cãi khi giảm cân. Tuy nhiên, sữa nguyên kem có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm mỡ. Chất béo đóng vai trò quan trọng trong cảm giác no và sữa nguyên kem là nguồn cung cấp đáng kể.

Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn có sữa nguyên kem và nguy cơ béo bụng thấp hơn. Ngoài ra, các nguồn như sữa chua cũng giàu protein, giúp tạo cảm giác no và cần thiết cho chế độ ăn lành mạnh.

Các loại hạt

Nhiều người thường tránh ăn các loại hạt vì hàm lượng calo cao. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết những calo đó chứa đầy chất dinh dưỡng. Lượng chất xơ và protein khác nhau tùy loại hạt, nhưng tất cả đều cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Một số nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu chất xơ gồm quả óc chó và việc giảm mỡ nội tạng. Các nghiên cứu khác phát hiện việc ăn hạt thay cho món ăn vặt giàu carbohydrate giúp giảm được vòng eo.

Bỏng ngô

Bỏng ngô có thể là một lựa chọn tuyệt vời so với các món ăn vặt phổ biến khác. Theo chuyên gia, một khẩu phần khoảng 3 cốc bỏng ngô không gia vị chứa khoảng 4 gram chất xơ và 110 calo. Trong khi đó, lượng khoai tây chiên tương đương chứa đến 225 calo nhưng chỉ có 1 gram chất xơ.

Sự khác biệt này ảnh hưởng lớn đến quá trình giảm mỡ. Thực phẩm ít carbohydrate và nhiều chất xơ liên quan mật thiết đến việc giảm mỡ nội tạng và mỡ dưới da.

Mì Ý

Mì ống thường bị loại bỏ đầu tiên khi ăn kiêng. Tuy nhiên, mì ống ngũ cốc nguyên hạt là nguồn chất xơ quan trọng giúp tăng cảm giác no.

Chuyên gia khuyên bạn nên chọn loại mì ống giàu chất xơ làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu. Điều này giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và no lâu hơn. Bạn nên chọn carbohydrate tốt như rau không chứa tinh bột và trái cây để thúc đẩy giảm cân lâu dài.

Trái cây

Nhiều người tin rằng nên tránh trái cây vì hàm lượng đường tự nhiên cao. Chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Tất cả trái cây đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Nhiều nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa việc tăng tiêu thụ trái cây, rau quả với việc giảm mỡ nội tạng. Việc kết hợp đa dạng trái cây giúp bạn tăng lượng dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.