500 trẻ em khó khăn đón Tết Trung thu ấm áp tại TP.HCM 04/10/2025 21:24

(PLO)- 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM đã có một mùa Tết Trung thu ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa và những phần quà thiết thực.

Tối 4-10, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP.HCM), Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình "Ngày hội Trung thu lần thứ 19 – năm 2025". Chương trình đã mang đến niềm vui cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu ấm áp tại TP.HCM.

Tham gia chương trình, các em được thưởng thức ẩm thực phong phú, theo dõi các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và nhận phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng gồm: vé trọn gói vui chơi tại Đầm Sen, phiếu ăn uống 200.000 đồng, hộp bánh Trung thu, lồng đèn và suất học bổng 300.000 đồng.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: “Ngày hội Trung thu không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là lời cam kết đồng hành, sẻ chia của chúng tôi với cộng đồng. Mỗi phần quà là một tia hy vọng, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó".

Các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại ngày hội Trung thu lần thứ 19.

Đặc biệt, chương trình năm nay mở rộng đến trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi hai địa phương này được hợp nhất địa giới hành chính.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do báo phát động từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ gần 2.000 trẻ em, trong đó có hàng trăm em được bảo trợ dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group trao những món quà ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM trao quà cho các em thiếu nhi.

Ngoài ra, hàng nghìn phần quà Trung thu cũng được gửi đến trẻ em khó khăn tại các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Bình, Nghệ An... Tổng giá trị chương trình năm nay đạt hơn 1,6 tỉ đồng, tiếp nối hành trình thiện nguyện được duy trì liên tục từ năm 2006.