6 loại thực phẩm cần tránh nếu bạn bị tiền tiểu đường 09/04/2026 06:47

(PLO)- Lựa chọn thực phẩm hằng ngày có thể âm thầm đẩy bạn đến gần hơn với bệnh tiền tiểu đường.

Tiền tiểu đường thường được gọi là dấu hiệu cảnh báo thầm lặng. Điều này có nghĩa là lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán là tiểu đường loại 2. Giai đoạn này có thể đảo ngược bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Theo Tiến sĩ Aarti Ullal, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Gleneagles Parel (Hoa Kỳ), lựa chọn thực phẩm có ý thức giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Tiền tiểu đường và tầm quan trọng của chế độ ăn

Tiền tiểu đường xảy ra khi cơ thể gặp khó khăn trong việc sản xuất insulin. Nếu không kiểm soát, bệnh dễ tiến triển thành tiểu đường loại 2. Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng vì một số thực phẩm gây tăng đường huyết đột ngột, khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn.

Bác sĩ Ullal giải thích việc kiểm soát tiền tiểu đường là tránh những thực phẩm làm mất cân bằng lượng đường trong máu.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm cần tránh để kiểm soát tiền tiểu đường tốt nhất.

Đồ uống có đường và đồ ngọt

Thực phẩm chứa nhiều đường là nguyên nhân chính gây tăng đột biến đường huyết. Nước ngọt, nước ép đóng hộp, bánh kẹo và món tráng miệng chứa lượng đường bổ sung rất cao.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo hạn chế đường bổ sung ở mức 25 gram/ngày với phụ nữ và 36 gram/ngày với nam giới. Nên tránh cả ngũ cốc ngọt, cà phê có hương vị và các loại nước sốt.

Carbohydrate tinh chế

"Các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng và thực phẩm làm từ bột mì có hàm lượng chất xơ thấp, tiêu hóa nhanh, dẫn đến lượng đường trong máu tăng nhanh", Tiến sĩ Ullal cho biết. Thay vào đó, hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, quinoa để đường giải phóng vào máu chậm hơn.

Đồ chiên rán và thức ăn nhanh

Khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt chứa nhiều chất béo không lành mạnh và calo. Chúng làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Việc hạn chế các thực phẩm này là cần thiết cho sức khỏe trao đổi chất tổng thể.

Thực phẩm chế biến sẵn

Bữa ăn chế biến sẵn và đồ ăn nhẹ đóng gói thường chứa đường ẩn, chất béo xấu và dư thừa muối. Những thành phần này âm thầm làm tăng đường huyết. Bạn nên đọc nhãn mác và ưu tiên các bữa ăn tươi, tự nấu tại nhà.

Trái cây và quả khô nhiều đường

Một số loại trái cây như xoài, nho và chuối có hàm lượng đường tự nhiên cao, nên tiêu thụ mức độ vừa phải. Trái cây sấy khô có nồng độ đường cao hơn do đã loại bỏ nước, thậm chí một số loại còn được thêm đường trong quá trình chế biến.

Rượu

Rượu cản trở khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu của gan và có thể tương tác với thuốc điều trị. Tiêu thụ rượu ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose, khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Theo Tiến sĩ Ullal, những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn sẽ giúp bạn kiểm soát sức khỏe và ngăn ngừa bệnh lâu dài.