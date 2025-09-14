6 lý do khiến bạn thèm đồ ngọt sau bữa tối 14/09/2025 18:59

(PLO)- Thèm đồ ngọt sau bữa ăn, đặc biệt là vào buổi tối, là tình trạng phổ biến ở những người có thể đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Các chuyên gia đã chỉ ra 6 nguyên nhân chính và đưa ra những lời khuyên hữu ích để kiểm soát cơn thèm này một cách khoa học.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Cơ thể "thiếu hụt giả" vì ăn kiêng

Khi bạn cắt giảm quá nhiều đường hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào, não bộ sẽ phát đi tín hiệu "thiếu thốn" ngay cả khi cơ thể không thực sự thiếu dinh dưỡng. Hiện tượng này được gọi là thiếu hụt cảm tính. Hậu quả là, não sẽ thôi thúc bạn thèm món ăn đã bị hạn chế, đặc biệt là đồ ngọt.

Bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và mạng xã hội

Cơn thèm đồ ngọt còn có thể xuất phát từ các tín hiệu môi trường, vốn rất phổ biến trong xã hội hiện đại. Các nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc với hình ảnh, video về thực phẩm làm tăng đáng kể cảm giác thèm ăn.

Theo chuyên gia, những tín hiệu này kích hoạt hàng loạt phản ứng sinh lý trong cơ thể như tăng tiết nước bọt, tăng nhịp tim và giải phóng hormone tiêu hóa. Não bộ cũng bị kích thích, tạo cảm giác cần phải ăn để được "thưởng".

Đường kích hoạt "trung tâm" hạnh phúc của não

Đồ ngọt ngon miệng vì chúng kích thích trung tâm tưởng thưởng của não, giúp giải phóng các hormone tạo cảm giác hưng phấn như serotonin và dopamine.

Đây là lý do nhiều người tìm đến đồ ăn để giải tỏa cảm xúc hoặc căng thẳng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi tâm trạng không tốt, nhiều người có xu hướng ăn thực phẩm giàu carbohydrate và chất béo để kích thích sản sinh endorphin.

Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh cảm giác này chỉ là tạm thời. Về lâu dài, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm giảm lượng dopamine nền tảng, khiến bạn phụ thuộc vào đồ ngọt để cảm thấy vui vẻ.

Rối loạn đường huyết

Một bữa ăn không cân bằng có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến cảm giác thèm đồ ngọt. Điều này thường xảy ra khi bữa ăn chỉ có nhiều tinh bột mà thiếu protein, chất xơ hay chất béo lành mạnh.

Cơ thể sẽ giải phóng insulin để xử lý carbohydrate. Tuy nhiên, nếu lượng insulin quá nhiều, có thể gây hạ đường huyết và thôi thúc bạn ăn thêm đường, tạo thành một vòng luẩn quẩn khó thoát.

Vị giác muốn "đổi mới"

Sau khi ăn đủ một món ăn hoặc một hương vị nhất định, vị giác sẽ có xu hướng "chán". Cảm giác này được gọi là cảm giác no đặc trưng về mặt cảm giác. Sau một bữa ăn nhiều vị mặn, vị giác sẽ thèm một thứ gì đó khác biệt, thường là đồ ngọt. Điều này giúp bạn ăn ít calo hơn và cảm thấy no nhanh hơn.

Cơn thèm ăn lên đến đỉnh điểm vào ban đêm

Việc thèm đồ ngọt có thể đã trở thành thói quen. Khi ngày trôi qua, khả năng tự chủ của chúng ta kém hơn vào cuối ngày do tinh thần mệt mỏi.

Một nghiên cứu khác còn cho thấy nhịp sinh học của cơ thể cũng khiến chúng ta thèm đồ ngọt, tinh bột và mặn hơn vào buổi tối.