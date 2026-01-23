67 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Tối 22-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Trong danh sách này 67 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo 34 tỉnh, TP:
1. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
2. Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
3. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
4. Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
5. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
6. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
7. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng
8. Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp
9. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh
10. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
11. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
12. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
13. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM
14. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
15. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
16. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
17. Ông Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
18. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
19. Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
20. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng
21. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
22. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
23. Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
24. Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
25. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM
26. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
27. Ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
28. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
29. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
30. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
31. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La
32. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội
33. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
34. Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
35. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
36. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình
37. Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
38. Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
39. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
40. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
41. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM
42. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
43. Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
44. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
45. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
46. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
47. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
48. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế
49. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
50. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế
51. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
52. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
53. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
54. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
55. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
56. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai
57. Ông Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
Danh sách 10 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo địa phương
58. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
59. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
60. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
61. Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
62. Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
63. Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi
64. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
65. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
66. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
67. Ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.