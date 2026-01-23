67 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố 23/01/2026 20:07

(PLO)- Trong 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Tối 22-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trong danh sách này 67 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo 34 tỉnh, TP:

1. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

2. Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

3. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

4. Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

5. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

6. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

7. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hải Phòng

8. Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp

9. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

10. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

11. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

12. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

13. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

14. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

15. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

16. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

17. Ông Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

18. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

19. Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

20. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng

21. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

22. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

23. Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

24. Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

25. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM

26. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

27. Ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

28. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

29. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

30. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

31. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

32. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội

33. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

34. Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

35. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

36. Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình

37. Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

38. Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

39. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

40. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

41. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM

42. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

43. Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

44. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

45. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

46. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

47. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

48. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế

49. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

50. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế

51. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

52. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

53. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

54. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

55. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

56. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

57. Ông Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Danh sách 10 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo địa phương

58. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

60. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

61. Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

62. Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

63. Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi

64. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

65. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

66. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

67. Ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.