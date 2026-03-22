7 loại thực phẩm hỗ trợ điều trị chứng ngưng thở khi ngủ hiệu quả 22/03/2026 19:10

(PLO)- Việc ăn cá béo, rau xanh và các loại quả mọng có thể giúp giảm viêm, cải thiện chất lượng sức khỏe và hợ trợ điều trị chứng ngưng thở ngủ.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, các loại hạt và protein nạc không chỉ giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh mà còn hỗ trợ điều trị chứng ngưng thở khi ngủ hiệu quả. Từ đó, áp lực lên đường thở khi ngủ sẽ giảm bớt, hạn chế các cơn ngưng thở.

Các loại rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và sưng ở mô đường hô hấp. Ảnh: AI.



Có nhiều yếu tố làm trầm trọng thêm chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), bao gồm cả việc tăng cân. Chế độ ăn lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cung cấp dưỡng chất cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Rau lá xanh

Khi mắc chứng OSA, đường thở bị tắc nghẽn nhiều lần trong khi ngủ. Điều này gây thiếu oxy và stress oxy hóa, khiến cơ thể dư thừa các hợp chất gây hại tế bào. Cả hai yếu tố này dẫn đến viêm nhiễm, làm chứng ngưng thở khi ngủ trầm trọng hơn.

Các loại rau lá xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và sưng ở mô đường hô hấp. Chế độ ăn giàu thực vật giúp người bệnh ngủ ngon hơn. Ngoài ra, rau lá xanh cung cấp magiê giúp thư giãn cơ bắp. Chúng cũng ít calo và giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Các loại rau tiêu biểu gồm: rau chân vịt, cải xoăn, cải cầu vồng Thụy Sĩ, cải bẹ xanh.

Cá béo

Cá béo giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm trong cơ thể và đường hô hấp. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giảm tình trạng thức giấc giữa đêm. Việc bổ sung omega-3 còn quan trọng với sức khỏe tim mạch của bệnh nhân OSA, vốn thường chịu áp lực lớn lên tim. Bạn nên ăn cá béo hai lần một tuần, gồm các loại: cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu, cá ngừ.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ giúp người bệnh no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, thực phẩm này giữ lượng đường trong máu ổn định, hỗ trợ giấc ngủ ngon và hạn chế viêm nhiễm. Các loại ngũ cốc tốt gồm: yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch, bánh mì và mì ống từ lúa mì nguyên cám.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt dẻ cười, quả óc chó giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chúng chứa magiê giúp thư giãn cơ bắp, protein và chất xơ giúp duy trì cân nặng. Vitamin E trong các loại hạt có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Đặc biệt, melatonin giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức đều đặn hơn.

Các loại quả mọng

Ngưng thở vào ban đêm làm giảm nồng độ oxy, dẫn đến stress oxy hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường. Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và chống lại các gốc tự do. Quả mọng cũng giàu chất xơ, hỗ trợ quản lý cân nặng. Các loại quả nên dùng gồm: quả việt quất, dâu tây, quả mâm xôi.

Protein nạc

Protein nạc chứa tryptophan, loại axit amin tạo ra melatonin giúp điều chỉnh giấc ngủ. Ăn thực phẩm giàu tryptophan giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề về huyết áp, chất béo trong máu. Các lựa chọn phù hợp gồm: gà tây, trứng, thịt gà, đậu phụ, hải sản (cua, cá ngừ).

Sản phẩm sữa ít béo

Nghiên cứu cho thấy người mắc chứng ngưng thở khi ngủ tiêu thụ hai phần sữa ít béo mỗi ngày có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Sữa ít béo giúp giấc ngủ lành mạnh hơn nhờ tác dụng chống viêm. Bạn có thể sử dụng: sữa tách béo, sữa chua tách béo, phô mai tươi, phô mai kem ít béo.