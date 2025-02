An Giang: Cách chức Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu do vi phạm đạo đức, lối sống 12/02/2025 18:33

(PLO)- Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, vừa bị cách chức sau khi Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu và Công an tỉnh An Giang nâng mức kỷ luật Đảng do vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống