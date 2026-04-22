Án mạng vì mờ nhạc lớn trên xe buýt 22/04/2026 12:06

(PLO)- Từ mâu thuẫn việc mở nhạc lớn trên xe buýt đưa rước công nhân, nạn nhân bị hai đồng nghiệp dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.

Ngày 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Trần Hoàng Thông (40 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) và Phạm Hồng Hải (26 tuổi, ngụ xã Long Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh N.T.L (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), công nhân làm việc tại khu công nghiệp Phúc Đông (phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông và Hải đang bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 20 ngày 21-4, tại tuyến đường thuộc khu phố Phước Đức B, phường Gia Lộc. Thời điểm này, xe buýt chở công nhân dừng lại để hành khách xuống xe.

Ngay sau đó, nhiều người chứng kiến hai người đàn ông bất ngờ lao vào tấn công một nam công nhân mặc áo vàng. Dù một số công nhân khác đã nỗ lực can ngăn nhưng hai người này vẫn hung hãn, dùng hung khí đâm nhiều nhát vào nạn nhân.

Hậu quả, anh N.T.L bị thương nặng, mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hai nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Lộc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Đến khuya cùng ngày, Trần Hoàng Thông và Phạm Hồng Hải đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thông và Hải khai nhận nguyên nhân do trên chuyến xe buýt đưa rước, anh L. mở nhạc điện thoại lớn gây ảnh hưởng người xung quanh. Dù được nhắc nhở nhưng anh L. không điều chỉnh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khi xuống xe, xung đột tiếp tục bùng phát, Thông và Hải đã dùng dao tấn công anh L. dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.