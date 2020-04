28 quái xế gây náo loạn Hồ Gươm giữa dịch COVID-19

Ngày 10-4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 28 nam thanh niên về hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội.



Trước đó, đêm 9-4, công an phát hiện một nhóm thanh niên đi trên khoảng 10 xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga gây huyên náo nhiều tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Nhóm này còn đánh võng nhiều vòng quanh Hồ Gươm.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đã chặn, khống chế được một số người và triệu tập thêm tổng cộng 28 thanh niên.