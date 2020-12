An Giang: Khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép, đầu giờ chiều 30-12, trao đổi với PLO, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép để điều tra.

Đại tá Nơi cho biết qua điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiện Công an tỉnh cũng đang phối hợp với công an các tỉnh thành khác để tiếp tục điều tra làm rõ.



Chiếc xe ở An Giang đưa BN 1440 cùng nhóm người nhập cảnh trái phép đến tỉnh Long An. Ảnh: BT

Theo điều tra của ngành chức năng, vào rạng sáng 24-12, BN 1440, 1451 cùng 4 người khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường sông (thuộc địa bàn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Sau đó cả nhóm thuê tài xế ở An Giang chở đến Long An. Tại đây BN 1440 và 1452 bắt xe khách về lại Miền Tây, 4 người còn lại đi TP.HCM.

Khi xe đi đến trạm dừng chân ở Tiền Giang, BN 1452 bắt xe khách về huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Theo Đại tá Nơi, đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta.

Công an đề nghị các tập thể, cá nhân biết được thông tin liên quan đến dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (qua số điện thoại 0947.664.882, gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng).