Bình Dương: 50 người tấn công tổ tuần tra cảnh sát hình sự

Ngày 23-3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 16 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, vào khuya 21-3, khi tổ tuần tra của đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An đang tuần tra mật phục tại khu dân cư Bình Nguyên (phường Bình An, thị xã Dĩ An), thì bất ngờ có một nhóm hàng chục thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí lao tới tấn công.



Nhóm thanh niên hung hãn tấn công Cảnh sát hình sự bị bắt giữ.

Thấy vậy, tổ tuần xưng danh là Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên nhóm này vẫn hung hăng xông vào buộc các chiến sĩ phải nổ súng trấn áp và bắt giữ một số người.

Để giải vây cho đồng bọn, nhóm thanh niên này tiếp tục kéo thêm khoảng 50 người khác đến dùng hung khí gạch đá tấn công lực lượng công an.

Công an thị xã Dĩ An lập tức tăng cường lực lượng, tiếp tục nổ súng trấn áp truy đuổi bắt giữ thêm vài người. Những người khác nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.



Công an thu giữ nhiều hung khí từ nhóm "xác định nhầm người" này.

Theo lời khai ban đầu của những thanh niên này, do có mâu thuẫn với một băng nhóm khác nên "tập hợp lực lượng" đi tìm đối thủ để trả thù. Khi thấy tổ tuần tra mặc thường phục, tưởng là "mục tiêu" nên ra tay tấn công.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.