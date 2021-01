Bình Dương: Cựu phó công an xã treo cổ trong trụ sở

Ngày 22-1, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên, điều tra làm rõ cái chết trong tư thế treo cổ của anh NTT (30 tuổi) tại trụ sở Công an phường Hội Nghĩa.



Theo nguồn tin của PLO, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ công an phường Hội Nghĩa phát hiện anh T. chết trong tư thế treo cổ trong trụ sở công an phường này.

Tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh nghi là của nạn nhân.

Được biết, anh T. từng là Phó trưởng công an xã Hội Nghĩa. Sau khi thành lập phường Hội Nghĩa, anh chuyển sang làm bảo vệ dân phố.

Công an đang làm rõ nguyên nhân về cái chết của anh T.