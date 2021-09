Ngày 5-9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phát hiện một kho chứa thuốc đông dược có công dụng điều trị COVID-19 ở thể nhẹ, không rõ nguồn gốc.



Số lượng lớn thuốc đông dược, khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, không rõ nguồn gốc được phát hiện. Ảnh: CACC

Cụ thể, theo cơ quan công an, qua tiến hành kiểm tra hành chính Chi nhánh Công ty TNHH TM kỹ thuật xây dựng SH-XY (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) phát hiện trong kho hơn 10.000 sản phẩm gồm: thuốc đông dược, khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 với trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ số hàng này cho biết số hàng hóa là thuốc đông dược có công dụng điều trị COVID-19 cho những người bị nhiễm F0 thể nhẹ, không biểu hiện.



Theo lời khai của chủ lô hàng, thuốc này có công dụng điều trị cho F0 ở thể nhẹ. Ảnh: CACC

Số hàng này được mua qua mạng xã hội Wechat vào khoảng tháng 5-2021. Toàn bộ số hàng hóa đều chưa có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.