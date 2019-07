Chủ cho vay họ góp bị con nợ đâm trọng thương

Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ Đỗ Văn Ngọt (48 tuổi, trú xã Kênh Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Khu vực hiện trường nơi chủ nợ bị đâm trọng thương.

Trước đó, lúc 21 giờ tối 4-7, ông Đỗ Văn Thuận (49 tuổi, trú xã Kỳ Sơn) cùng một số người tới nhà Ngọt để đòi tiền họ góp mà Ngọt đã vay nhưng chưa trả.

Tại đây, giữa Ngọt và ông Thuận đã cự cãi, xô xát. Ngọt đã lấy cây giáo có đầu gắn dao bầu đâm vào bụng và tay ông Thuận khiến người này trọng thương, ông Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với Công an xã Kênh Giang đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Ngay trong đêm 4-7, công an đã bắt Ngọt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.