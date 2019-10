Công an kêu gọi nạn nhân bọn móc túi khu Suối Tiên trình báo

Ngày 23-10, Công an TP.HCM thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến băng nhóm móc túi khu vực Suối Tiên. Vì vậy, công an TP.HCM đề nghị người dân từng bị mất tài sản tại khu vực trạm dừng xe buýt Khu du lịch Suối Tiên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức để cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng trong băng nhóm.



Bà Sen, ông Nhân và bà Hạnh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh TÂN YÊN.

Theo công an TP.HCM, ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức tổ chức xác minh, phát hiện năm người liên quan trong băng nhóm trộm cắp tài sản.

Họ gồm: Quách Chinh Nhân (sinh 1972, tạm trú huyện Hóc Môn), Dương Thị Sen (sinh 1965, tạm trú huyện Hóc Môn), Bùi Văn Vinh (sinh 1987, không nơi cư trú nhất định), Đỗ Thị Hạnh (sinh 1942, không nơi cư trú nhất định), Thiều Văn Điệp (sinh 1983, tạm trú quận Thủ Đức).

Qua điều tra bước đầu làm rõ được ba vụ trộm cắp tài sản mà những người nói trên đã thực hiện tại khu vực trạm dừng xe buýt khu du lịch Suối Tiên.

Theo đó, khi phát hiện bị hại đeo ba lô hoặc túi xách chuẩn bị lên xe buýt thì băng nhóm tiếp cận, tạo cản trở phía trước và xô đẩy phía sau rồi dùng tay lấy tài sản trong túi xách, ba lô rồi nhanh chóng chuyền tài sản cho người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra lệnh giữ người trong trường khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Chinh Nhân, Dương Thị Sen và đã tiến hành khám xét nơi ở.



Vinh và Điệp (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh YÊN TÂN.

Đối với Bùi Văn Vinh, Thiều Văn Điệp, Đỗ Thị Hạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ xử lý.

Ngày 21-10, Công an quận Thủ Đức tiếp tục làm việc với Lê Thanh Ngọc (sinh 1954, tạm trú quận 7) và Lê Thanh Châu (sinh 1962, tạm trú quận Thủ Đức).



Băng móc túi với 16 thành viên được tổ chức hoạt động bài bản, phân chia công việc rõ ràng ở khu vực Suối Tiên. Ảnh Tân Yên.

Trước đó, ngày 17-10, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài điều tra “Băng móc túi quậy bạo ở khu vực Suối Tiên”. Sau khi báo đăng tải, Công an quận Thủ Đức đã chủ động liên hệ, đề nghị cung cấp hình ảnh, tư liệu liên quan.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp số điện thoại, địa chỉ của 6 bị hại cùng hơn 60 bức hình và gần 1.700 clip bằng chứng và nhiều thông tin quan trọng liên quan đến 16 thành viên trong băng móc túi này để phục vụ công tác đấu tranh.

PV Báo Pháp Luật TP.HCM cũng trực tiếp đến Đội Cảnh sát Hình sự để hỗ trợ Công an quận Thủ Đức đấu tranh với các thành viên trong băng nhóm này.