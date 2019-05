CSGT bắt xe chở quá tải gấp đôi, tài xế cố thủ 3 giờ

Thông tin từ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (Đà Nẵng), tối 18-5, tổ công tác trên đường tuần tra trên quốc lộ 1 thì phát hiện xe tải biển số 78C- 019.55 chạy theo hướng Bắc – Nam do tài xế Nguyễn Văn Tấn (31 tuổi, quê xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên) cầm lái có dấu hiệu quá tải.



Tài xế cố thủ trong xe khi CSGT yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Lập tức, CSGT ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, sau khi dừng xe tài xế Tấn đóng chặt cửa cố thủ trong cabin và liên tục bấm điện thoại. Mất ba giờ thuyết phục và được sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, nam tài xế mới chịu xuống xe.



Sau đó, xe này được điều đến trạm cân lưu động của Sở GTVT nằm trên đường Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để kiểm tra tải trọng. Qua kiểm tra, xe này chở vượt quá tải trọng cho phép lên đến 118%, tổng trọng lượng và tải trọng của xe của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường.

Tài xế Tấn cho biết, xe chở xi măng từ tỉnh Thừa Thiên – Huế đang trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện chở quá tải. CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính.