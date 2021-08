Ngày 28-8, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ Phạm Quốc Toản (30 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, để thực hiện ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Toản lên mạng xã hội đặt mua một bộ đồ trang phục công an, quân hàm thượng úy và một bảng tên Phạm Quốc Toản, có cả số hiệu.



Nghi can Toản với trang phục công an hàm đại úy. Ảnh: CAĐN.

Ngày 20-7, Toản mặc bộ trang phục trên đi đến quán giải khát trước cổng Công an TP Long Khánh gặp chủ quán là ông Nguyễn Ngọc Minh Nhật và xưng là công an đang đi làm nhiệm vụ đến xin ở nhờ nhà ông này. Nghĩ rằng Toản là công an thật, ông Nhật đã cho Toản ở nhờ.

Lúc này, anh Trần Thành Trung (quê Bình Thuận) cũng có ghé quán nước ông Nhật và kể cho ông này nghe việc bị Công an TP Long Khánh tạm giữ xe do liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Nghĩ đến Toản là cán bộ công an, lại đang ở nhà của mình nên ông Nhật đã hứa xin giúp xe ra sớm cho Trung với giá 11 triệu đồng.

Sau đó, ông Nhật đã gặp Toản và nhờ anh này xin xe. Toản vẫn nhận lời với mục đích là để chiếm đoạt tài sản. Ông Nhật nói Trung đưa trước cho Toản 6 triệu đồng để lo việc. Để tạo niềm tin, Toản đã mặc trang phục công an và gọi video qua mạng xã hội để nói chuyện với Trung. Thấy vậy, Trung đã rất tin tưởng đã gửi thêm cho Toản 7,8 triệu đồng.

Sau khi gửi cho Toản tổng cộng 13,8 triệu đồng nhưng thấy vẫn không xin được xe ra như Toản đã hứa nên đến ngày 26-8, Trung đã làm đơn gửi Công an TP Long Khánh tố cáo hành vi của Toản.

Công an TP Long Khánh đã đưa Toản về cơ quan công an làm việc. Tại đây Toản khai nhận đã mua đồ, đóng giả công an nhằm mục đích lừa đảo người dân để chiếm đoạt tài sản.