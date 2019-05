Đủ kiểu cù nhây với đặc nhiệm hình sự

Tưởng đã thoát sau khi phóng lên mái nhà, nghi can quay lại “chào tạm biệt” kiểu trêu tức đặc nhiệm: “Xong rồi nhá, không bắt được đâu nhá” hoặc giở chiêu “cẩu xực xí quách” khi bị bắt là chuyện không hiếm với công an.



Bày “trận địa” đối phó với công an

Rạng sáng 6-2, đang trên đường tuần tra đến chân cầu Tham Lương, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Biết đụng công an, hai thanh niên tăng ga bỏ chạy.

Đến đường Cống Lở, hai thanh niên ngã xe, người ngồi sau bị bắt, còn thanh niên cầm lái (sau xác định là Trương Mạnh Hùng) vứt xe chạy bộ.

Đến một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình), Hùng nhanh nhẹn leo lên mái nhà. Thoát thân, Hùng quay xuống “chào” lực lượng đặc nhiệm: “Xong rồi nhá! Không bắt được đâu nhá”.

“Người này leo trèo nhanh nhẹn như khỉ, lúc đó cứ nghĩ là “thua” rồi nhưng anh Phương (Thượng úy Nguyễn Hữu Như Phương - PV) cũng phóng lên mái nhà truy đuổi” - một trinh sát kể.

Không nghĩ đặc nhiệm cũng leo được lên nóc nhà như mình, thanh niên cuống quýt bỏ chạy rồi tuột xuống vệ cỏ. Thời điểm này một người dân mở cửa để đi tập thể dục, Hùng liền chạy vào trong chốt cửa lại, rút bình xịt hơi cay tấn công trinh sát. Hùng “bày trận” bằng việc cắt dây điện, đổ nước ra sàn ngăn trinh sát vào trong. Cùng với đó, Hùng tháo thắt lưng cột lên cửa sổ, dọa “ai bước vào sẽ treo cổ tự vẫn”.

“Thấy nước trong phòng chảy ra, anh em biết ngay là nó đang gài điện nên kêu người cúp cầu dao. Khi người này xịt hơi cay, anh em mượn quạt máy chĩa vào, thế là nó lãnh đủ” - trinh sát Phan Lê Khánh kể.

Sau khi báo tình hình, xin ý kiến lãnh đạo Đội Hình sự đặc nhiệm, các trinh sát đập vỡ kính, gí các bình chữa cháy vào nhà.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Đội phó Đội Hình sự đặc nhiệm, trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục và đến khoảng 7 giờ sáng, trinh sát khống chế đưa Hùng về công an phường làm việc.



Nghi phạm Trương Mạnh Hùng “bày trận” khi bị trinh sát truy bắt. Ảnh do công an cung cấp

Dọa đặc nhiệm: “Tao bị AIDS”

“Bắt cướp giật, anh em bị bầm dập là chuyện xảy ra như cơm bữa nhưng hơi ngại với đối tượng nhiễm HIV, phải uống thuốc phơi nhiễm…” - một trinh sát cho hay.

Anh này kể: Trước Tết, anh cùng đồng đội bắt quả tang hai nghi can trộm xe. Khi đưa nghi can về trụ sở, lợi dụng đường đông, một người bất ngờ nhảy xuống lẩn trốn. Trinh sát lao theo khống chế thì bị một nghi can cắn tay đến chảy máu...

“Đưa về phường, nó khai là không nhiễm HIV nhưng đâu tin được. Xong việc, mình chạy tới BV Bệnh nhiệt đới tính uống thuốc điều trị phơi nhiễm thì nhận tin từ đơn vị báo nó không bị AIDS, lúc đó mới yên tâm” - trinh sát kể.

Cuối tháng 1-2019, trinh sát quận 1 cũng gặp trường hợp khó đỡ. Khi đang tuần tra, tổ hình sự đặc nhiệm phát hiện người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám. Khi đến trước một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), người này giật ví của một phụ nữ rồi bỏ chạy. Khi trinh sát đuổi theo, tên này quay lại la lớn: “Tao bị siđa”. Trinh sát không nao núng, đuổi theo đến khu vực quận 4 thì bắt gọn.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết anh em trinh sát rất hay bị tội phạm đường phố cắn, cào, sử dụng cả công cụ hỗ trợ, bột ớt... để đối phó nhưng “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, anh em luôn có cách để đối phó vì đó là nghiệp vụ của công an” - ông nói.