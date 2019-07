Hàng chục tài xế grab bị lừa đảo bằng chiêu 'độc'

Một đôi nam nữ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài xế xe ôm công nghệ (Grab) bằng hình thức giao hàng ứng tiền trước (COD) đã bị hàng chục tài xế vây bắt bàn giao cho công an phường Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) tiếp tục tiếp tra làm rõ vụ việc vào chiều nay (30-7).



Hàng chục tài xế tiến hành vây bắt nhóm lừa đảo. Ảnh: TỰ SANG

Đại diện công an phường Bình Khánh cho biết đây thủ đoạn mới nên ngay sau khi tiếp nhận, công an phường đã chủ động liên hệ với công an các phường, quận khác, những nơi mà tài xế phản ánh bị lừa để tiếp tục làm rõ.



Bước đầu, người bị tạm giữ khai là Đặng Phú Nguyên (26 tuổi, ngụ Bình Tân) và Đinh Thiên Phúc (26 tuổi, ngụ Nhà Bè). Phương thức hoạt động của Nguyên và Phúc là lợi dụng Grab có có dịch vụ nhận giao hàng tạm ứng trước với số tiền tối đa 500.000 đồng nên đặt xe vận chuyến hàng đến một địa chỉ bất kì.



Nguyên và Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: TỰ SANG

Khi tài xế đến gặp, Phúc, Nguyên đưa cho tài xế một món hàng không có giá trị nhưng lại tự nâng giá món hàng và kêu tài xế ứng trước tiền mặt, tương đương với giá trị hàng thật, sau đó người nhận hàng sẽ trả lại tiền cho tài xế. Thực tế thì không có người nhận nên tài xế mất trắng số tiền trên.



Chiều ngày 30-7, Nguyên và Phúc đặt tài xế giao hàng mỹ phẩm từ Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú) đi Trường Chinh (quận 12) và ứng trước của tài xế 480.000 đồng. Tuy nhiên đang di chuyển thì tài xế phát hiện Nguyên, Phúc là nhóm lừa đảo mà trên mạng đang truy tìm nên quay xe đuổi theo, truy hô. Qua nhiều tuyến đường, tới đường Mai Chí Thọ, quận 2 thì hai kẻ chạy trốn bị nhiều người khống chế.

Đại diện công ty Grab cho biết, 2 người trên đã thực hiện nhiều vụ việc. Tới thời điểm hiện tại công ty đã tiếp nhận trên 20 trường hợp tài xế phản ánh bị hai đối tượng lừa.