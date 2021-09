Đến trưa 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Trần Huy (34 tuổi, tạm trú quận 7) để làm rõ hành vi giết người.

Qua xác minh ban đầu, Huy tạm trú tại đường Trần Xuân Soạn, nhà Huy chỉ cách nhà nạn nhân là ông HUV (44 tuổi) khoảng 50 m.



Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan công an. Ảnh: PV

Xác minh ban đầu cũng cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 chiều 26-9, khi người dân phát hiện thì Huy đã dùng dao cắt lìa đầu ông V. tại nhà tạm, sử dụng để nuôi gà. Sau đó Huy mang phần đầu nạn nhân ra để ngoài đường rồi đi bộ về nhà.

Người dân tại hiện trường cho hay trên đường đi bộ về nhà Huy còn đập phá cửa kính của các nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa cố thủ. Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an.



Trần Huy tại cơ quan công an. Ảnh: N.TÂN

Công an phường Tân Hưng và Công an quận 7 nhanh chóng có mặt dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở công an phường. Các đơn vị nghiệp vụ của công an và Viện kiểm sát đã phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan công an, Huy cho biết là hàng xóm của ông V.

Huy cũng khai nhận do mâu thuẫn với ông V. nên đã dùng dao tấn công làm ông V. tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nhanh, Huy âm tính với ma túy, âm tính với COVID-19 và không sử dụng rượu bia.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định Huy dùng dao lê dài hơn 30 cm tấn công khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân.



Hung khí Hy dùng gây án

Ngoài ra công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và tiếp tục phối hợp với các phòng, nghiệp vụ chức năng điều tra làm rõ.

Như PLO đã đưa tin, chiều 26-9, người dân tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà.



Đến khuya 26-9, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TS

Ít phút sau, người dân phát hiện đầu người (là nam giới) xuất hiện trên mặt đường, cách đó không xa là phần thi thể nằm trong chuồng gà.



Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân chứng kiến nghi phạm cố thủ trong nhà nên trình báo công an.