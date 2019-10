Ô tô tải tông hàng loạt xe máy ở đèn đỏ, nhiều người nhập viện

Khoảng 14 giờ 20 chiều nay (26-10), trên QL1 đoạn gần khu vực Cầu Voi (thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và hàng loạt xe máy.



Hiện trường vụ xe tải tông xe máy dừng đèn đỏ

Vào thời điểm trên, có khoảng 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì ô tô tải 51C.295.41 do tài xế Trần Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ TP. HCM) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng huyện Bến Lức về Tiền Giang đã lao đến, tông vào.

Sự việc khiến nhiều người trên xe máy té văng xuống đường chấn thương, trong đó có 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện họ điều khiển bị hư hỏng nặng nằm lọt dưới đầu ô tô.

Tài xế Hoàng Anh lý giải: “Khi chạy đến tín hiệu giao thông tôi có giảm tốc độ nhưng xe vẫn chạy, chắc là do hư hỏng bộ phận thắng”.





Nhiều xe máy nằm dưới bánh xe tải sau cú tông

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến QL1 bị ùn tắc giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT công an huyện Thủ Thừa và CSGT công an tỉnh Long An sau đó có mặt xử lý vụ việc.