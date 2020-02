Tiếp tục truy bắt gắt gao Tuấn ‘khỉ’

Ngày 2-2, Công an TP.HCM vẫn phong tỏa, kiểm soát nhiều tuyến đường ở khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi) lẩn trốn.



Công an các địa phương cũng đã nhận được thông tin truy bắt Tuấn; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, chiến sĩ biên phòng dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia cũng đã có hình ảnh nhận dạng của Tuấn… nhưng vẫn chưa bắt được bị can giết người, cướp của đặc biệt nguy hiểm này.

Thua bạc bịp nên trả thù

Theo cơ quan chức năng, ngày 29-1, Tuấn cùng em họ Lê Quốc Minh (Minh “sida”) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu.

Sòng bạc này được cho là mới lập dịp cận tết Canh Tý và mức sát phạt lớn. Sòng này chủ yếu sát phạt bằng trò tài xỉu, đá gà, Tuấn là khách quen và thua bạc nhiều lần ở sòng này.

Hôm đó, Tuấn tiếp tục thua bạc. Nghi bị những tay cờ bạc bịp chơi gian nên Tuấn trở lại với khẩu AK, nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong những người bị trúng đạn có một nạn nhân được cho là “kỳ bẽo” (chuyên cờ bạc bịp) rất nổi tiếng ở khu vực Đông Nam bộ.

Sau đó, Tuấn đã cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng rồi lên xe máy của một nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường chạy trốn, Tuấn chặn một phụ nữ (ngụ huyện Củ Chi), cướp xe máy hiệu Nouvo biển số 59Y2-301.98 và bỏ lại xe SH cùng một số tiền.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng 30-1, Tuấn nổ súng vào ô tô đang chạy trên tỉnh lộ 15 làm bể kính chắn gió phía trước và kính hông, hai nạn nhân trong xe bị thương nhẹ.

Khoảng 5 phút sau, Tuấn nổ súng làm anh Vũ Chí T. (ngụ quận Thủ Đức) tử vong, cướp xe Wave của nạn nhân.

Về số tiền 1 tỉ đồng cướp được tại sòng bạc, Tuấn đưa cho bạn thân là Phạm Thanh Tâm (Tý “bà dòm”) cất giữ và công an cũng đang truy bắt người này.



Cảnh sát truy bắt hai bị can Phạm Thanh Tâm và Lê Quốc Tuấn. Ảnh: N.YÊN

Chưa rõ bị can đang ở đâu

Sau khi xảy ra thảm án, công an huy động hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép truy bắt Tuấn ở khu vực nhiều kênh rạch, cây cối um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An. Lực lượng truy bắt được lệnh tiêu diệt nếu bị can chống trả vì Tuấn có súng, sử dụng vũ khí thành thạo.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ, flycam tầm nhiệt chà xát khu vực tình nghi nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bị can.

Trong khi công an đang vây khu vực xã Trung An thì có tin Tuấn thoát về hướng biên giới qua địa bàn tỉnh Long An. Vì vậy, các địa phương giáp ranh TP.HCM và công an, biên phòng ở tuyến biên giới phía nam cũng vào cuộc truy bắt Tuấn...

Lực lượng biên phòng phối hợp với ba tỉnh bên phía Campuchia là Tbong Khmum, Prey Veng và Svay Rieng giáp Long An, Tây Ninh, Bình Phước và công an phía bạn cũng đã tăng cường lên biên giới phối hợp nhưng vẫn chưa phát hiện Tuấn.

Đến tối 2-2, Tuấn vẫn chưa sa lưới và việc truy bắt tiếp tục được lực lượng chức năng triển khai.

Truy nã hai bị can, nhờ dân tìm vật chứng

Ngày 2-2, lực lượng chức năng đã vào từng nhà người dân ở khu vực ấp Bốn Phú để phát giấy thông báo truy tìm vật chứng liên quan trong các vụ án mà Tuấn gây ra.

Cụ thể, Công an xã Trung An yêu cầu người dân tìm giúp xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98, số máy IDB1-074939, số khung 10CY-074929; xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923-074939, số khung 9083Y-157830. “Công an xã mong bà con hỗ trợ lực lượng công an truy tìm hai xe trên đất mình, nhất là những vị trí khó quan sát như bụi rậm, cây cối um tùm, ao hồ, kênh rạch...” - thông báo của Công an xã Trung An nêu.

Đồng thời, công an mô tả nhận dạng của Tuấn: Cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam.

Công an cũng truy nã Phạm Thanh Tâm (Tý “bà dòm”) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Người này ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo 0,2 cm trên sau cánh mũi phải.