An Giang: Truy tìm thanh niên liên quan vụ án mạng lúc nửa đêm

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã ra thông báo truy tìm Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thanh) do bị tình nghi đến vụ án giết người xảy trên địa bàn.



Thông báo truy tìm Lê Lâm Trường. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, tối 7-3, chị LTKA (35 tuổi) cùng con gái đến ngủ và trông nhà giúp bố mẹ ở khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Phú.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bé gái thấy mẹ ra ngoài đóng cửa mãi không trở vào nên chạy ra xem. Lúc này bé gái tá hỏa phát hiện chị A. đã tử vong và đầu chảy nhiều máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra xác minh, công an xác định Lê Lâm Trường là người bị tình nghi tuy nhiên Trường hiện không có mặt tại địa phương, không rõ lý do.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thông báo đến các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Trường; nếu phát hiện Trường đề, nghị tạm giữ và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành.